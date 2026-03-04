Las Cortes de C-LM aspiran a lograr un acuerdo institucional entre los partidos políticos en torno al 8M de 2027

Acto institucional en las Cortes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. - CORTES CLM/CARMEN TOLDOS

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha puesto como objetivo, "como aspiración personal", que el próximo 8 de marzo del año 2027, Día Internacional de las Mujeres, se materialice un acuerdo institucional entre los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica para que "todos y todas" puedan defender la igualdad.

"Aunque sea de mínimos", ha expresado Bellido durante el acto institucional que las Cortes han celebrado este miércoles con motivo del 8 de marzo, junto a la consejera de Igualdad, Sara Simón, y que se ha centrado en el relato de cinco mujeres de la región sobre sus experiencias personales y profesionales para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

"Por intentar contribuir en la medida de lo posible a una sociedad más justa", Bellido se ha marcado este reto "consciente de que no es fácil". De este modo, ha apelado a que en el Parlamento regional se pueda recuperar la unidad de todos los grupos parlamentarios en la lucha contra la violencia machista y la igualdad.

En este punto, ha relatado Bellido, cuando se habla de igualdad "hay siempre un elefante en la sala, un nuevo elemento pertubador". "No solo hay quietismo, hay quien quiere retroceder". Y es por ello, que ha aludido al "negacionismo", traduciéndolo como "la estrategia del machismo para intentar mantener los privilegios de unos frente a otras".

En base a esta premisa, se ha preguntado, de forma retórica, que si no existe la desigualdad estructural "por qué" sigue habiendo "violencia machista, violencia sexual o brecha laboral, salarial, de cuidados y de tiempo".

OFENSIVA DE EEUU A IRÁN

Ya relacionando la defensa de los derechos de las mujeres con el conflicto mundial actual, ha expresado su apoyo al Gobierno de España y a todas las naciones que rechazan el "matonismo" de Estados Unidos e Israel "masacrando" a cientos de niñas iraníes y a la población, en un "acto de terrorismo internacional que no se puede tolerar".

Tal y como ha expresado Bellido, Estados Unidos e Israel "utiliza como escudo, como excusa, la defensa de las mujeres cuando no hay nada más alejado en esos intereses", y cuando perpetran "la acción ilegal e injusta de masacrar a la población".

No es justo, a su juicio, "decir que el mundo se ha levantado para proteger a esas mujeres, porque sería faltar a la realidad", ha aseverado.

Ha afeado que el mundo ha estado ignorando el sufrimiento de las mujeres en Irán, del mismo modo que ha ignorado y sigue ignorando el de las mujeres de Afganistán. Asimismo, ha cargado contra el régimen de los ayatolas que "ha machacado a tantas y tantas mujeres en Irán", pidiendo que no se puede "negar esta realidad".

DEBATE DEL BURKA

España, según Bellido, "a pesar de tener pocos casos de esta naturaleza todavía presentes", debe abordar el debate de llevar el burka para prohibirlo, "porque se trata de una nueva esclavitud".

Ha indicado que hay que "apostar por la emancipación, por la independencia de las mujeres", pues cada mujer "tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que desee", pero al mismo tiempo ha abogado por que "los poderes públicos incentiven modelos sanos" que no permitan la opresión de las mujeres.

En este hilo, ha cargado contra aquellos que no defienden "la lucha de estas mujeres por levantarse de la opresión y de la humillación que supone el burka", los mismos "que defienden el 'tradwife'", la corriente de "mujeres ultraconservadoras que quieren volver a vivir en la dependencia absoluta de sus parejas, sin otra actividad profesional que solamente dedicarse a sus familias".

RELATO DE CINCO MUJERES

Desde Ciudad Real, Eva Balmaseda artista y docente de profesión, ha animado a "volar, moverse y construir un futuro juntas, donde la igualdad sea un hecho y la injusticia un recuerdo", al tiempo que ha pedido que esta lucha sea "trabajo de todos y todas" con la educación como base.

En segundo lugar, Mayte Martín, presidenta de la Asociación de Mujeres de Navalcán (Toledo), ha puesto en valor que el Día Internacional de la Mujer no debe servir solo como celebración, sino como una promesa y un recordatorio a los logros actuales de las mujeres, "de lo que otras lograron antes que nosotras y de todo lo que todavía queda por construir".

Por su lado, Cristina Domínguez, de la provincia de Cuenca, muralista social, arteterapeuta y agente de igualdad de género, ha afirmado que cuando una mujer emprende en lo rural "no florece sola, activa el territorio, genera arraigo y crea referentes para las niñas que crecen".

"Queremos que el talento rural sea visto como inversión estratégica, no como excepción. Seguiremos demostrando que el centro también puede construirse desde los márgenes", ha afirmado.

Raquel Pérez, trabajadora social y directora gerente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Albacete, ha señalado que la igualdad "no es solo un concepto bonito" sino que se "practica todos los días". Se construye en liderazgo, "cuando las mujeres acceden a un espacio de decisión" y con el cuidado, porque "las mujeres han sostenido históricamente la vida, y hoy siguen sosteniendo también la memoria, el bienestar y el progreso de nuestra sociedad".

Por último, Marta Marco, de la provincia de Guadalajara, narradora, poeta y profesora de Lengua y Literatura, ha rechazado el discurso de partidos políticos que ponen en tela de juicio el papel de los docentes, frente a ámbitos como la educación sexual. "Cuando ustedes intentan amordazar la educación en igualdad, no están protegiendo a las familias. Es dejando desarmados a nuestros jóvenes ante la violencia. Por eso hoy les pido que dejen de mirar al profesorado como un enemigo y empiecen a mirarlo como el último escudo de nuestra libertad".

SARA SIMÓN PIDE UNANIMIDAD

De su lado, la consejera de Igualdad ha calificado de "mala noticia" que no haya declaraciones institucionales por el Día Internacional de las Mujeres, algo con lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no se quiere conformar".

Tras las cinco experiencias narradas en el Parlamento, Simón ha alabado a sus protagonistas por romper "barreras cada día con mucho esfuerzo", porque esta labor "no es gratuita". "Sois ejemplo de inspiración para muchas otras", ha afirmado.

Ha citado a "tantos centros educativos que hoy están haciendo un trabajo espectacular por construir una sociedad más justa", centros en los que se aprende "que no hay asignaturas o carreras de hombres y de mujeres, que en el patio se puede jugar al balón o a saltar a la comba, seas chico o seas chica".

"Esto es educar en igualdad y esas son las semillas que nos ayudan a que muchas mujeres dejen de tener esas barreras, algunas veces invisibles, que hoy seguimos teniendo", ha asegurado Simón, que ha apelado a seguir trabajando por "tener una sociedad plenamente igualitaria, donde sí tengamos los mismos derechos reconocidos en las leyes y las mismas oportunidades".

Para finalizar el acto, Pabo Bellido se ha alegrado por haber realizado este acto dando más voz a los testimonios de las mujeres, tras la polémica del pasado año por dar más protagonismo a los testimonios de los grupos políticos.

Por su lado, tal y como ha informado Vox, el diputado de esta formación, Francisco Cobo, ha criticado las políticas de género impulsadas por el PSOE y ha apostado por una sociedad "basada en la dignidad, la libertad y el sentido común, lejos de imposiciones ideológicas y del uso de prendas como el burka y el niqab que invisibilizan a la mujer".