Las Cortes C-LM celebran el Día de C-LM con la iluminación de la fachada y visitas teatralizadas

Archivo - Iluminación en las Cortes de C-LM. - CORTES DE C-LM - Archivo

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha van a celebrar el Día de la Región, este 31 de mayo, con un programa de actividades que incluye la iluminación especial de la fachada con la bandera de la comunidad autónoma y una jornada de Puertas Abiertas con algunas escenas teatralizadas en su sede en el Convento de San Gil de Toledo, así como con una campaña mediática que lleva por lema 'Nuestra palabra, tus derechos'.

El Parlamento se adhiere a las celebraciones por el Día de Castilla-La Mancha, que coincide con el aniversario de la constitución por vez primera del parlamento el 31 de mayo de 1983, tal y como informan en nota de prensa las Cortes.

Lo hace además con una campaña en medios de comunicación y redes sociales, con el lema 'Nuestra palabra, tus derechos', con la que pretende reafirmar el compromiso con los avances legislativos y el bienestar de la población en estos 43 años de trayectoria autonómica y que, al poner el acento en la palabra y los derechos, aúna las dos funciones principales del parlamento: el debate político y la producción legislativa.

Una de las principales novedades del programa de actividades con motivo del Día de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales pasa por una jornada de puertas abiertas que por vez primera en este aniversario --y como ya ocurrió en diciembre con motivo del Día de la Constitución-- permitirá a la ciudadanía conocer la sede del parlamento en Toledo con una jornada de puertas abiertas que incluye algunas partes teatralizadas.

Además de las habituales explicaciones de la guía sobre el edificio y la actividad parlamentaria, una compañía de teatro ofrecerá escenas complementarias vinculadas a la historia y los usos pasados del Convento de San Gil, también conocido como 'Gilitos', sede del parlamento desde 1986.

Las personas interesadas en participar de forma gratuita en estas visitas guiadas, que tendrán lugar el sábado día 30 a las 10.30 y las 12.00 horas, tienen que dirigir un correo electrónico a la dirección puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 808.

Además, ese mismo sábado en víspera del Día de Castilla-La Mancha y el propio domingo día 31 por las noches se procederá a la iluminación de la fachada principal del Convento de San Gil con una imagen en movimiento de la bandera autonómica, visible desde el propio patio de las Cortes Regionales, pero también desde diversos puntos de la ciudad de Toledo.

El presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, participará también el domingo en el acto central que la Junta de Castilla-La Mancha organiza cada año con motivo de este aniversario y que acoge este año la ciudad de Cuenca.