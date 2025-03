Cortes C-LM y Real Fundación de Toledo investigarán la historia regional para ensanchar su "sentimiento identitario"

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha suscrito con la Real Fundación de Toledo un convenio de colaboración para investigar la historia de la Comunidad Autónoma, un acuerdo para "explorar y establecer una investigación sobre aquellos hechos históricos y figuras de Castilla-La Mancha que han desarrollado acciones destacables que han contribuido al bien común".

Es objetivo de las Cortes que los castellanomanchegos "conozcan su historia", una historia común pese a que la denominación de la región tenga solo 45 años, tal y como han explicado en rueda de prensa.

Las Cortes aportarán 10.000 euros para un trabajo de investigación y en función del material que se encuentre se irá dando a conocer a los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Un territorio con "menos historia política que otras regiones", lo cual no significa que "no exista esa historia".

"Lo que no se conoce no se defiende y lo que no se defiende no mejora. Es importante conocer las cosas importantes para un sentimiento identitario de la región", ha indicado.

De su lado, el director de la Real Fundación, Jesús Carrobles, ha explicado en cuanto a este acuerdo que el objetivo es profundizar en la historia de la Comunidad Autónoma, una región "resultado de un acuerdo al margen de la calle".

"Muchas veces no somos conscientes de que la región tiene también una identidad. Vemos cómo desde época prehistórica hay un conjunto de territorios en torno al Tajo", ha explicado, recordando que las distintas épocas históricas, desde visigodos hasta la actualidad pasando por taifas, siempre ha habido una identidad.

Hay "una realidad de la meseta sur" a lo largo de la historia que forma parte de lo que hoy es Castilla-La Mancha, una identidad "que no es excluyente pero de la que hay que sentirse orgulloso".