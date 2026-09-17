Cortes toman en consideración el texto para movilizar suelo público en C-LM con votos PSOE y abstención PP-Vox

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha ha marcado sus primeros pasos legislativos, con la aprobación de la toma en consideración de la norma, gracias a la mayoría socialista, que ha votado a favor, y la abstención de PP y Vox.

La norma modificará simultáneamente varios instrumentos normativos para "incrementar la disponibilidad de vivienda protegida y pública mediante la movilización de suelo y patrimonio público y reducir obstáculos administrativos y urbanísticos que actualmente ralentizan la puesta en marcha de promociones residenciales, especialmente en municipios con que afrontan el reto demográfico".

El titular de Fomento, Nacho Hernando, ha ofrecido su ofrecimiento formal a PP, PSOE y Vox para poder "construir conjuntamente una solución que sea ejemplar para el conjunto de España".

"Esa es mi propuesta, ese es mi ofrecimiento, sobre un texto ambicioso, innovador. Cuento con ustedes. Les voy a cursar esta misma tarde como tarde la invitación para poder juntarnos y poder hablar de lo que es un texto farragoso. Ya nos ponemos el mono de trabajo y toca currar. Ofrezco todo mi trabajo, todo mi consenso y toda mi voluntad".

Ha valorado la labor realizada por el Gobierno regional para "buscar dinero de debajo de las piedras, sin tocarle el bolsillo a los ciudadanos y a las ciudadanas", destacando que Castilla-La Mancha destina "uno de cada cuatro euros de los fondos FEDER a políticas de vivienda" comparada con ciudades como "Madrid, Andalucía o Aragón, que destinan un 0% del FEDER a políticas de vivienda".

PSOE BUSCA EL APOYO

De su lado, el diputado socialista Álvaro Toconar ha defendido que la ley permitirá que se pueda hacer vivienda asequible en inmuebles de la Junta, en vivienda sometida a algún tipo de protección pública, "de forma rápida y de forma ágil", que es lo que "está pidiendo la gente".

"Espero que los grupos parlamentarios consideren positivamente hoy esta ley, que se pongan desde ya a trabajar en el siguiente paso que es la redacción de enmiendas, especialmente al Grupo Popular, que seamos capaces, como las dos formaciones políticas moderadas de estas Cortes, de ofrecerle a la ciudadanía soluciones a los problemas que tienen hoy".

La ley, según ha defendido el diputado socialista, planteará poder transformar urbanísticamente barrios que sufren situaciones como la infravivienda, la contaminación o la degradación de las viviendas, sin encasquetar "el problema a las administraciones municipales" y contando "con la experiencia del sector privado".

Promoverá la "atracción de empresas que puedan hacer viables sus proyectos para construir vivienda protegida", dará herramientas a "ayuntamientos para poder enajenar suelo público, incluso al 50% de su valor de mercado, siempre y cuando se destinen a la construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública".

Permitirá "cambiar suelo rústico a urbanizable en zonas rurales para construir viviendas de protección pública".

VOX: LA LEY NO SIMPLIFICA

El diputado de Vox Francisco José Cobo se ha mostrado de acuerdo en tener "más suelo disponible y menos burocracia, pero no a costa de vaciar el planeamiento de contenido, reducir las garantías urbanísticas y apartar a los ayuntamientos de decisiones que afectan directamente a su modelo de ciudad".

A juicio de Vox "esta ley no simplifica el urbanismo", sino que lo hace "más excepcional, más incierto y más difícil de aplicar". "Las dudas que plantea sobre el planeamiento municipal, la seguridad jurídica, las competencias de los ayuntamientos y el alcance de la nueva figura urbanística exigen un debate mucho más profundo".

Vox ha apoyado la "movilización del suelo, impulsar la vivienda protegida, regenerar los barrios degradados, reducir los plazos administrativos y tramitar simultáneamente informes sectoriales y ambientales", pero el diputado de este grupo ha señalado que la reforma que necesita Castilla-La Mancha "debe conseguir aunar todo eso y concretarlo en un documento que no genere incertidumbre".

PP: "UNA LEY TARDÍA E INSUFICIENTE"

De su lado, el diputado del PP Ignacio Redondo ha considerado que no es una "ley equivocada", sino "insuficiente y tardía, y políticamente reveladora", porque ahora se presenta una ley que reconoce que la región necesita "más suelo, más edificabilidad, más densidad, menos burocracia, más colaboración público-privada y participación de la iniciativa privada".

El diputado ha señalado que esta ley no soluciona el problema de los jóvenes en Castilla-La Mancha que "disponen de una parcela en un pequeño municipio, tienen licencia, han pagado sus tasas y quieren construir allí su primera vivienda".

Para estos jóvenes, según el diputado del PP, el Plan Estatal contempla expresamente ayudas y la Junta "ha reconocido por escrito que esas ayudas se convocarán en los próximos ejercicios, sin concretar cuándo".

"Y ahora presentan ustedes 41 páginas de medidas urgentes de vivienda y siguen sin resolver ese problema. Aprovechemos la tramitación de esta ley para garantizar que los jóvenes autopromotores que cumplen los requisitos no pierdan las ayudas por retraso de la Administración autonómica".

El diputado del PP ha pedido a la Junta "saber cuántas viviendas calcula el Gobierno que va a generar esta ley, en qué municipios, cuántas viviendas protegidas están iniciadas en este año y cuándo estarán terminadas".