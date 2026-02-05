Cortes de tráfico en la CM-3262 entre Yeste y Parolís, la CM-412 en puerto de Crucetas y la CM-3263 en Ayna

Cortes de tráfico en las carreteras de la Sierra de Alcaraz y Segura. - JCCM

ALBACETE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha advertido de la existencia de cortes y restricciones en varias carreteras de titularidad autonómica en la red viaria de la provincia de Albacete, como consecuencia de las lluvias y la crecida de los ríos, y pide a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por ambas sierras.

En concreto, la CM-3262 permanece cortada totalmente al tráfico en el tramo comprendido entre Yeste y Parolís, como consecuencia del desbordamiento del río Segura a su paso por Yeste. En estos momentos la vía se encuentra debidamente señalizada y se recomienda utilizar itinerarios alternativos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, la CM-412 presenta un corte parcial a la altura del puerto de Crucetas debido a desprendimientos que han afectado a uno de los carriles. Los servicios de mantenimiento de la delegación provincial ya se encuentran trabajando en la zona para la limpieza y retirada de escombros, con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible.

Además, el Gobierno regional recomienda extremar la precaución en el punto kilométrico 60 y el 61,500 de la CM-3203 a la altura de Ayna por la crecida del río Mundo, ante la previsión de un aumento del caudal y de un posible desbordamiento.

La Junta recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, respetar la señalización instalada y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras.

También está ya cerrada al tráfico la CM-3263 en el punto kilométrico 60 y el 61,500 a la altura de Ayna por la crecida del río Mundo.