La creación de empresas aumenta un 45,3% en febrero en Castilla-La Mancha, por encima de la media

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MADRID/TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 45% en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 12.684 empresas, su cifra más elevada en un mes de febrero desde el año 2007, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que, en Castilla-La Mancha, la creación de empresas subió un 45,3%.

En concreto, en la Comunidad Autónoma se crearon 353 nuevas sociedades mercantiles durante el segundo mes del año. Además, 91 sociedades mercantiles ampliaron capital en la región, mientras que 59 se disolvieron en febrero.

A nivel nacional, con el repunte de febrero, la constitución de empresas encadena once meses consecutivos de ascensos interanuales. El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades aumentó un 16,8%, hasta los 533,7 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 42.083 euros, bajó un 19,5% en relación a febrero de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en febrero se disolvieron 2.544 empresas, cifra un 0,6% inferior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 91 sociedades cada día del mes de febrero.

En concreto, de las 2.544 empresas que se disolvieron en febrero, 2.189 lo hicieron voluntariamente, un 4% más que en igual mes de 2025, mientras que 168 se disolvieron tras una fusión (-22,6%) y 187 desaparecieron por otras causas (-21,4%).

El 18,3% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de febrero se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,7% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 21,2% pertenecía al comercio y el 15,6% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 1,8% en febrero en tasa interanual, hasta las 3.112 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones rozó los 2.907 millones de euros, cifra un 50,2% superior a la de febrero de 2025, mientras que el capital medio fue de 934.095 euros, un 47,6% más.

En tasa mensual (febrero sobre enero), la constitución de empresas subió un 9,1%, mientras que las disoluciones bajaron un 34,7%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN TODAS LAS CCAA

Según Estadística, todas las comunidades autónomas crearon el pasado mes de febrero más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron Cantabria (+81,4%), Andalucía (+65,5%) y Comunidad Valenciana (+56,8%).

Por su parte, los aumentos menos pronunciados se dieron en Navarra (+18,7%), Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,1%).