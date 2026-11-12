La creación de empresas sube un 5,1% en septiembre en Castilla-La Mancha, que suma 269 nuevas sociedades

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 5,1% en septiembre en tasa interanual con un total 269 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 21, un 50% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 269 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 2,43 millones de euros, lo que supone un 51,12% menos que en el mismo mes de hace un año (2,43 millones de capital desembolsado).

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la región, 18 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 28,3% en Castilla-La Mancha en septiembre, hasta las 38 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 2,32 millones de euros, cifra un 78,6% inferior a la de septiembre del año anterior.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.