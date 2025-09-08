El Cross y Paseo solidario de Down Toledo, que alcanza su décima edición, se celebrará el 21 de septiembre

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado este lunes la décima edición del Cross y Paseo Solidario de Down Toledo que se celebrará el próximo 21 de septiembre.

Lozano ha asegurado que esta prueba deportiva y solidaria volverá a reunir a cientos de toledanos amantes del deporte por un objetivo común "colaborar y visibilizar la función integradora e inclusiva que tiene el deporte". Un evento que según ha destacado el concejal de Deportes, "se consolida y además en un entorno cercano al río Tajo".

La prueba que alcanza su décima edición volverá a celebrarse en dos modalidades. Por un lado, el Cross, que comenzará a las 10 de la mañana y que consta de 10 kilómetros con salida desde el Parque de Safont, continuando por el Puente de Azarquiel, la senda ecológica, el Castillo de Galiana y el Puente de Azucaica con llegada de nuevo al Parque de Safont.

Posteriormente, a las 11.30 horas tendrán lugar las pruebas de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, y a partir de las 12.00 horas se celebrará el Paseo Solidario por la senda ecológica que tiene un recorrido de 6,5 kilómetros.

Por último, Lozano ha animado a los toledanos a participar en esta cita de un mes de septiembre "repleto de actividades deportivas" y ha agradecido todo el trabajo que realiza Down Toledo para desarrollar este evento en una mañana solidaria, y el esfuerzo de patrocinadores e instituciones para hacerlo posible.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web www.deporchip.com y tienen un precio de 10 euros que incluye camiseta y avituallamiento, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.