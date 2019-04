Cs se ve con asientos en el Ejecutivo si es llave de Gobierno y pedirá consejerías "clave"

Publicado 11/04/2019 11:28:36 CET

Carmen Picazo descarta que haya un pacto con el PSOE: "No he hablado con nadie"

ALBACETE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, se ha mostrado confiada en que su partido estará en el Ejecutivo tras las próximas elecciones autonómicas, aseverando que aunque tendrán que estudiar qué consejerías reclamarán si son llave de Gobierno, sí ha confirmado que serán departamentos "clave" para "la modernización" del sistema.

A preguntas de los medios tras un desayuno informativo organizado por El Digital de Albacete, Picazo ha insistido en que Ciudadanos "está preparado para gobernar". "Tenemos claro que tendremos asientos en el Gobierno, pero lo que queremos es gestionar y trabajar, el objetivo no es un sillón", ha aclarado.

En cuanto a reclamar la Presidencia de las Cortes como ha ocurrido en Andalucía, ha dicho que sería un debate más largo y pormenorizado.

"NO HE HABLADO CON NADIE DEL PSOE"

Sobre las insistentes críticas desde el PP que aseguran que Ciudadanos y PSOE tienen ya un pacto de Gobierno para apoyar a Emiliano García-Page en su camino de revalidar la Presidencia de la Junta, Picazo ha dejado claro que no ha hablado con nadie en el Partido Socialista al respecto.

"No he hablado con nadie. No hay ningún pacto", ha enfatizado la candidata naranja.