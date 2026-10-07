CSIF denuncia una nueva agresión a una facultativa del centro de salud Tomelloso II y reclama soluciones urgentes

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CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión a una facultativa del centro de salud Tomelloso II y exige soluciones urgentes para proteger a los profesionales sanitarios.

Los hechos han tenido lugar este lunes cuando una paciente irrumpió violentamente en la consulta de una facultativa al grito de "somos una urgencia".

Tal y como ha informado CSIF en nota de prensa, la mujer profirió graves insultos contra la profesional y llegó a expulsar por la fuerza de la consulta al paciente que estaba siendo atendido en esos momentos.

Ante la gravedad de la situación, la facultativa tuvo que activar inmediatamente el código de agresión y el botón del pánico. La vigilante de seguridad intervino para contener a la agresora y evitar que la situación fuera a más, siendo necesaria finalmente la presencia de cuatro agentes de la Guardia Civil para asegurar el recinto y restablecer el orden.

El sindicato, que condena este nuevo episodio violento, califica de "especialmente preocupante" esta nueva agresión, ya que se produce en un centro "cuya situación de conflictividad, sobrecarga asistencial y seguridad ya estaba siendo abordada por el sindicato con la Administración".

Precisamente, el pasado martes, CSIF participó en una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud del Área Mancha Centro, solicitada por el sindicato con un único punto en el orden del día: abordar la situación de conflictividad del Centro de Salud Tomelloso II.

En este órgano, integrado por las Gerencias de Tomelloso, Alcázar de San Juan y Manzanares, la Central Sindical trasladó las demandas de los profesionales y planteó la necesidad de adoptar medidas sobre seguridad, prevención, organización asistencial, sobrecarga de trabajo y protección frente a las agresiones.

"El martes llevamos la situación de Tomelloso II al Comité de Seguridad y Salud y reclamamos medidas concretas. Hoy tenemos que denunciar una nueva agresión. Esto demuestra que debemos seguir trabajando y acelerar las actuaciones necesarias para proteger a los profesionales. No podemos normalizar que los profesionales trabajen en estas condiciones", subraya el delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales.

Según recoge el escrito realizado por el coordinador médico del centro de salud, en el momento de la agresión "la facultativa estaba atendiendo simultáneamente su propia agenda, el cupo de una plaza vacante y los pacientes que acudían sin cita, una sobrecarga que genera demoras y situaciones de tensión".

Además, el coordinador médico señala una importante deficiencia de seguridad: la existencia de dos "pasillos ciegos" sin cámaras de videovigilancia, que deja a los profesionales de esas zonas especialmente expuestos.

PETICIÓN A GERENCIA TOMELLOSO

Ante esta situación, CSIF ha trasladado a la Gerencia de Tomelloso la necesidad de adoptar medidas concretas y urgentes, entre ellas, un facultativo exclusivo para atender a los pacientes sin cita, sin utilizar este recurso para cubrir vacantes o ausencias.

Reducir la sobrecarga asistencial que soportan los profesionales, establecer un procedimiento claro de actuación ante usuarios conflictivos, incluyendo su expulsión, derivación o reasignación cuando se produzcan episodios de violencia, evitar que un profesional agredido tenga que volver a atender a su agresor.

Instalar cámaras de videovigilancia en los dos denominados "pasillo ciegos" y en las demás zonas vulnerables, realizar una evaluación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de las condiciones de seguridad, la organización del trabajo y la sobrecarga asistencial. Reforzar las medidas de protección y apoyo a los profesionales que sufren agresiones, incluyendo la instalación de mamparas acristaladas de seguridad en la zona administrativa.

"Desde CSIF queremos dejar claro que no pretendemos que un problema que viene produciéndose desde hace tiempo se resuelva en 24 horas, pero sí consideramos imprescindible que se aceleren las actuaciones y que las demandas de los trabajadores sean escuchadas", señala Rosales.

Por último, el sindicato recuerda que la prevención debe anticiparse a las agresiones y reclama a la Gerencia de Tomelloso que concrete las medidas que va a adoptar y los plazos para su puesta en marcha.