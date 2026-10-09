CSIF llama a la huelga educativa en C-LM el 9 de diciembre por la falta de avances en las condiciones del profesorado

Cartel de la convocatoria. - CSIF

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anuncia una huelga educativa en Castilla-La Mancha el próximo 9 de diciembre, que culminará una serie de movilizaciones que el sindicato desarrollará previamente en todas las provincias de la región para reclamar mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado, el fin de los recortes que aún permanecen desde 2010 y una mayor inversión en la educación pública.

CSIF desarrollará durante las próximas semanas movilizaciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de trasladar estas reivindicaciones a la sociedad y aumentar la presión sobre la Administración regional y su falta de compromiso con la educación pública, ha informado el sindicato en nota de prensa.

La primera concentración se llevará a cabo a las puertas de la Consejería de Educación el 28 de octubre y continuarán también en las delegaciones provinciales durante el mes de noviembre hasta culminar en una jornada de huelga el 9 de diciembre para el profesorado no universitario de la región.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, muestra cómo en otras comunidades autónomas se han logrado grandes avances y pone el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde la movilización y unión sindical lograron una subida de 200 euros mensuales del complemento autonómico, seis días de libre disposición (tres lectivos y tres no lectivos) y medidas de simplificación administrativa, o Castilla y León, que además de su calendario de reducción lectiva por edad ha planteado el reconocimiento económico de las tutorías hasta alcanzar 60 euros, y ahora en la Comunidad de Madrid arrancará el próximo 14 de octubre una huelga educativa con unión sindical.

"Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional, por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha", ha indicado.

"Desde CSIF nos hemos puesto en contacto con todos los sindicatos para que rechacen este acuerdo e ir todos juntos por la educación pública pero tienen una extraña placidez con el Gobierno autonómico y dan la callada por respuesta", señala Martínez.

Ya en septiembre de 2024 se llevó a cabo una jornada de huelga en la región. De hecho, la situación no ha variado. "La realidad es que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España y el acuerdo educativo es una cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes, ya que es incomprensible que ANPE, CCOO y UGT hayan firmado un documento a cumplir hasta el 31 de agosto de 2028".

"Se han puesto los deberes más allá de la presente legislatura, más allá de unas elecciones autonómicas que dejarán en el aire todo lo que no se haya querido negociar, presupuestar o poner en marcha hasta ahora. Les hemos ofrecido movilizarse, pero una vez más han quedado retratados y es el profesorado el que tiene verlo y movilizarse", concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

CSIF ha presentado durante los últimos cursos planes integrales sobre interinidad y profesorado mayor de 55 años, pero la Consejería de Educación ha reconocido que no tiene presupuesto para llevarlos a cabo, lo que evidencia que el pacto educativo es una 'tapadera' para ocultar los recortes.

LOS MOTIVOS DE LA HUELGA

CSIF destaca la "enorme pérdida de poder adquisitivo" en Castilla-La Mancha, mitigada por el acuerdo retributivo nacional que supondrá un aumento del 4,5% en 2027, que hace necesaria la subida del complemento autonómico por parte del Gobierno regional; la Central Sindical destaca la gran subida lograda de este complemento en Comunidad Valenciana de 200 euros. "Asimismo, no se reconoce en la comunidad autónoma el sexto sexenio ni la remuneración adecuada de tutorías, coordinaciones, jefaturas y otras responsabilidades".

"Tampoco hay una reducción real de la carga lectiva, no complementaria, para el profesorado mayor de 55 años. En Extremadura esa reducción es lectiva desde 2022; Castilla y León acaba de aprobar un calendario de reducción lectiva automática que llegará a tres horas menos a los 60 años, y Aragón, Cataluña y Euskadi aplican también reducciones lectivas por tramos de edad", apunta.

También afirma que el profesorado interino continúa pendiente del pago del verano completo desde 5,5 meses trabajados, umbral que ya aplican Madrid, Asturias, Navarra y el País Vasco, y que Andalucía mejora todavía más con el pago proporcional desde el primer día trabajado.

"Incluso comunidades con condiciones más restrictivas, como Aragón (7 meses), continúan siendo menos duras que Castilla-La Mancha (aquí se debe haber trabajado 8 meses de manera ininterrumpida)", señala, para agregar que "falta también el reconocimiento proporcional para periodos inferiores, la continuidad de sustituciones y una adjudicación verdaderamente a la carta. No hay que olvidar que Castilla-La Mancha cuenta con una temporalidad desbordante que alcanza el 30,8%".

Para CSIF prosigue la burocracia desbordante sin que aparezca un inventario público de tareas eliminadas, horas ahorradas o duplicidades suprimidas. La plataforma 'EducamosCLM' y las nuevas aplicaciones continúan trasladando carga de gestión al profesorado y a los equipos directivos.

También apunta a la falta de un calendario para reducir las ratios de ESO, con 30 alumnos por aula, y Bachillerato y Formación Profesional, con 32 alumnos; faltan apoyos estables en Infantil, plantillas inclusivas actualizadas y un despliegue verificable del segundo orientador.

CSIF también constata el olvido de la Formación Profesional, la Formación para Adultos y las escuelas oficiales de idiomas (EOI), así como la falta de inversión en inclusión (continúan pendiente la incorporación adecuada de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería), así como el reconocimiento del trabajo en aulas TEA, apoyos de salud mental y garantías efectivas ante agresiones y riesgos psicosociales.

Por último, CSIF también recuerda la necesidad de climatizar todas las aulas de la región y lamenta que los roces y la falta de acuerdo entre las administraciones responsables provoque que a día de hoy todavía permanezcan muchos centros educativos de la región sin climatización.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, recuerda que "son tantos los motivos que hay que decir basta después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa. Estamos cansados de propaganda, lo cierto es que tenemos grandes problemas estructurales que han quedado patentes en el último informe PISA y también en el irrefutable hecho de que seamos la comunidad autónoma con menor inversión, y esto lo paga tanto el profesorado como los propios alumnos, que en definitiva son nuestro futuro, la educación debería ser un pilar intocable y no lo es".