Cuatro heridos en una colisión entre un camión y un turismo en la A-2 en Guadalajara

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 50 de la A-2 sentido Madrid. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre un vehículo particular y un camión en la A-2 a su paso por Guadalajara capital se ha saldado con cuatro personas heridas y hospitalizadas este jueves. Se trata de cuatro hombres de 45, 41, 29 y 21 años, ingresados en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar en torno a las 8.00 horas en el kilómetro 50 de la autovía en dirección a Madrid.

Al lugar de los hechos han acudido una UVI móvil, que ha atendido a los heridos in situ, así como una ambulancia de soporte vital básico, que ha procedido a su trasladado al centro hospitalario.

Asimismo, se han deplegado agentes de la Guardia Civil y de los Bomberos de Guadalajara, que han procedido a la limpieza de la calzada de restos del accidente, entre ellos vertido de combustible.