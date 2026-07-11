Cuatro heridos, dos de ellos de 7 y 11 años, tras la colisión de dos turismos en Alcázar de San Juan

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CIUDAD REAL 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este sábado tras la colisión de dos turismos a la altura del kilómetro 89 de la CM-42 (sentido Toledo), dentro del término de Alcázar de San Juan.

El aviso del suceso se ha recibido a las 14.45 horas, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los cuatro heridos --un niño de 7 años, una niña de 11, una mujer de 51 y un hombre de la misma edad--, han sido trasladados hasta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan por una ambulancia de urgencias. También ha acudido la Guardia Civil.