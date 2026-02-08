Cuatro heridos, entre ellos un bebé de 12 meses, tras la colisión entre dos turismos en la A-5 en Casarrubios

Archivo - Hospital de Toledo. - CCOO - Archivo

TOLEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, entre ellas un bebé de 12 meses, tras la colisión entre dos turismos en el kilómetro 40 de la A-5 (sentido Extremadura) a su paso por Casarrubios del Monte (Toledo).

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso este sábado a las 20.27 horas.

Los afectados son dos hombres de 41 y 25 años, una mujer de 25 y un bebé de 12 meses. Todos ellos han sido trasladados al hospital de Toledo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Illescas, dos ambulancias y una UVI.