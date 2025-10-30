Cuenca acogerá el Congreso Regional de Personas con Cáncer que pondrá el foco en los tratamientos personalizados

CUENCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Paleontológico de Cuenca reunirá a más de 300 personas en el tercer Congreso de Personas con Cáncer y Familiares de Castilla-La Mancha, que se celebrará el viernes 14 de noviembre.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cuenca organiza este evento regional que se celebra cada dos años y que es "un espacio para compartir, para aprender y para vivir el día a día de la enfermedad", según ha destacado la presidenta de la asociación, María Dolores Serrano.

El congreso tiene como objetivo ofrecer información veraz de la mano de profesionales y testimonios "que podrían ayudar a asimilar las consecuencias del cáncer" y es una cita abierta no solo a profesionales y personas que lo padecen, sino al público en general previa inscripción en el correo congresos.contraelcancer.es

"No vamos a hablar de la enfermedad como tal, porque se conoce mucho y se puede revisar a través de otras vías, sino que vamos a analizar por dónde va ahora el tratamiento del cáncer a través de la medicina personalizada y participativa, donde los pacientes van a recibir los tratamientos individualizados", ha apuntado Serrano.

La programación cuenta con una amplia nómina de profesionales que resolverán las dudas de los asistentes a través de mesas redondas y talleres.

Se abordarán cuestiones como las posibilidades de la salud digital para mejorar el paciente oncológico, la participación en el proceso final de vida así como el ejercicio físico oncológico, los cuidados de la piel, la autoestima y la sexualidad, las secuelas cognitivas de los tratamientos, entre otros.

*"ELIMINAR TABÚES"

Serrano espera que el congreso sirva "para eliminar tabúes" y amplificar el mensaje de la asociación, que está presente en 152 municipios de la comunidad autónomos y ofrece todos sus servicios de forma gratuita sin necesidad de ser socio.

En 2024 en Castilla La Mancha se produjeron 12.458 nuevos diagnósticos de cáncer en la región, siendo los tumores más diagnosticados: colon, próstata, mama y pulmón.

En la presentación de este congreso ha participado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha agradecido la colaboración de la asociación en la implantación de los espacios sin humo del término municipal, el último de ellos el monumento natural de Los Palancares y Tierra Muerta.

Dolz ha aprovechado para pedir a los usuarios de estos espacios que los respeten por el bien común y de la salud.

El presidente de la Diputación, Álvarez Martínez Chana, también ha mencionado el papel de la organización en la provincia, la declaración de los parques arqueológicos como espacios sin humo "y la colaboración para que la red Además, Martínez Chana ha relatado su experiencia personal con esta enfermedad y de la atención que ha recibido por parte de la asociación y del propio servicio de salud de Castilla-La Mancha.

Otra de las intervenciones ha sido la del delegado de Sanidad en Cuenca, José María Pastor, que ha declarado que "en este momento no hay mejor lugar que esta ciudad para hacer este congreso", debido a la nueva cartera de servicios oncológicos que incorpora el nuevo Hospital Universitario de Cuenca, entre los que se incluye la radioterapia que comenzará a funcionar cuando terminen los trabajos de calibración del acelerador lineal.

Pastor ha manifestado que "es una decisión acertada" que el servicio de salud de Castilla-La Mancha asuma como propio ese servicio de oncología radioterápica que antes estaba externalizado.

Además, ha agradecido a la Asociación contra el Cáncer el papel que han jugado para que durante estos meses en los que no se ha podido hacer ese tratamiento en Cuenca hayan podido recibirlo en Albacete de la manera más cómoda posible y sin coste alguno.

El delegado ha pedido a la Asociación contra el Cáncer que trasladen el "feedback" de este congreso "a las personas que tenemos que tomar decisiones en materia sanitaria".