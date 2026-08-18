Cuenca en Marcha vuelve a ceder sus entradas de los conciertos de San Julián a la protectora Bonamiko

CUENCA, 18 (EUROPA PRESs)

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca vuelve a ceder a la Protectora de Animales 'Bonamiko' las entradas de protocolo que corresponden a los grupos políticos municipales para los conciertos de las fiestas de San Julián.

La formación municipalista mantiene así, un año más, su decisión de renunciar a estas localidades y ponerlas a disposición de una asociación que desarrolla una importante labor en defensa y protección de los animales en nuestra ciudad.

"Un año más creemos que estas entradas deben tener un destino que revierta directamente en la ciudad y no convertirse en un privilegio asociado al hecho de ser concejal o concejala", indica la formación en nota de prensa.

"Mientras cualquier conquense tiene que pagar para acudir a estos conciertos, nos parece mucho más justo que estas localidades puedan servir para apoyar el trabajo que realizan las asociaciones protectoras y las personas que, de manera altruista, cuidan de los animales de nuestra ciudad", han añadido.

La formación ha querido poner especialmente en valor el trabajo que realizan las personas alimentadoras de las colonias felinas de Cuenca, que diariamente se encargan de alimentar y atender a los felinos de las distintas colonias, además de colaborar en su seguimiento y en las actuaciones de esterilización.

"Muchas veces hablamos de las colonias felinas sin poner cara a las personas que están detrás de su cuidado. Son vecinos y vecinas que, de manera voluntaria y muchas veces dedicando sus propios recursos, realizan una labor imprescindible para garantizar el bienestar de estos animales y favorecer una convivencia adecuada en nuestra ciudad", han señalado.

En este sentido, Cuenca en Marcha ha aprovechado para reclamar al Ayuntamiento que agilice los trámites necesarios para poner en marcha cuanto antes el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), una herramienta fundamental para gestionar de manera ética y eficaz las colonias felinas y evitar su crecimiento descontrolado.

La formación también ha reclamado que se proceda a la instalación de las casetas para las colonias felinas contempladas en los presupuestos participativos, una medida que consideran necesaria para mejorar las condiciones de los animales y facilitar la labor diaria de las personas alimentadoras.

"Es importante que los acuerdos no se queden sobre el papel. Si hemos aprobado recursos para instalar estas casetas a través de los presupuestos participativos, hay que ejecutarlos y ponerlos a disposición de las colonias y de las personas que se encargan de ellas", han señalado desde Cuenca en Marcha.

"Creemos que los representantes públicos debemos dar ejemplo y que aquello que recibimos por nuestra condición de concejales y concejalas debe estar al servicio de la ciudadanía. Por eso, mientras estas entradas sigan llegando a los grupos políticos, nuestra decisión seguirá siendo la misma: renunciar a ellas y ponerlas a disposición de quienes realizan una labor tan importante en nuestra ciudad", han concluido.