Cuenca recuperará desde el martes su anterior mapa de autobuses sumando los nuevos espacios contemplados en modificación

CUENCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 16 de septiembre se recuperará el anterior mapa del transporte público urbano de Cuenca, al que se le suman los nuevos espacios de la ciudad que se contemplaban en la modificación, concretamente el nuevo Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, así como a la zona que se habían incorporado en Villa Román, sumando a estas cuatro líneas las lanzaderas al AVE.

El Ayuntamiento de Cuenca y la empresa concesionaria del transporte público urbano, Líneas Urbanas de Cuenca (LUC), han concretado los detalles una vez tomada la decisión de volver al mapa anterior de autobuses, de manera que a lo largo de estos días y el mismo lunes se vaya trasladando la información a los usuarios, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Así las cosas, el mismo martes estará actualizada la aplicación 'Líneas Urbanas Cuenca' con el mapa de líneas y paradas actualizado y los tiempos de espera de los autobuses.

En lo que respecta al mapa de transporte urbano actualizado, se recuperarán los antiguos nombres de las líneas (1, 2, 5 y 6), por estar los usuarios familiarizados con los mismos. La Línea 1 conectará el barrio del Castillo con el centro comercial El Mirador pasando por Fermín Caballero y Hermanos Becerril. El único cambio que se produce en esta línea es que desde Villa Luz irá hacia El Mirador en vez de hacia la rotonda del Arado.

La Línea 2 comunicará igualmente el barrio del Castillo con el centro comercial El Mirador, pero en este caso circulando por Reyes Católicos. La Línea 5 conectará el centro comercial Alcampo con el nuevo Hospital Universitario. La novedad de esta línea es que, al llegar a la Rotonda del Arado desde Reyes Católicos, en vez de subir hacia El Mirador irá al nuevo centro hospitalario, dando además cobertura al barrio de Cerro de la Estrella y a los de Fuente del Oro y Cañadillas a través de la rotonda del colegio Fuente del Oro. Asimismo los sábados y domingos atenderá, como era habitual, al cementerio.

La Línea 6, que se extiende desde el barrio de Tiradores al de Fuente del Oro, mantiene en su recorrido las vías que se habían añadido en Villa Román (Francisco Suay, Ángeles Gasset y avenida de la Música Española), además de que da cobertura por completo a los barrios de Fuente del Oro, circulando por las calles San Cosme y San Damián, y a Cañadillas por las calles Las Sabinas, El Acebo y Los Olmos.

Las lanzaderas a la estación del AVE 'Fernando Zóbel' mantienen su frecuencia de 15 minutos con una novedad y es que la parada pasa a estar en la marquesina de la estación de autobuses, en Fermín Caballero, convirtiendo este punto en nudo de comunicaciones al parar en las inmediaciones también los autobuses de las Líneas 1 y 6.

Con respecto a las frecuencias, para los autobuses de las Líneas 1 y 2 serán de 30 minutos, mientras que los de las Líneas 5 y 6 pasarán a ser de 40 minutos para poder dar cobertura a los barrios y espacios de la ciudad añadidos. Por su parte, los sábados, domingos y festivos serán de una hora en todos los casos.