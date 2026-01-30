Cuenca toma medidas de precaución ante la crecida del río y los vientos fuertes que se esperan este viernes

Acceso al río Júcar cortado en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca mantiene cerrados los accesos al río Júcar en las proximidades de San Antón debido al aumento del caudal por el deshielo y las precipitaciones que han caído en la ciudad durante la última semana.

Según informa el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a las 9.30 horas el caudal del Júcar a su paso por la estación de aforos de la ciudad de Cuenca es de 58,53 metros cúbicos por segundo, después de llegar a rozar los 90,3 m2 durante la noche.

Sin embargo, el alcalde de Cuenca ha confirmado que, desde la Subdelegación del Gobierno, les han trasladado que se va a desembalsar agua de La Toba, lo que provocará una nueva crecida del paso del río a su paso por la ciudad de Cuenca.

La Policía Local estará pendiente de este aumento del caudal del Júcar en la zona del l Recreo Peral y el Bosque de Acero.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha indicado además que este viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes por la tarde Cuenca entra en alerta por vientos en la ciudad, por lo que se cerrarán parques y se recomienda a la ciudadanía que eviten transitar por zonas arboladas, "ya que además, como ha llovido bastante, los árboles pueden tener menos estabilidad".