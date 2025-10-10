Cuenca tramita de emergencia las obras de estabilización de salas aledañas al muro de Ramiro de Maeztu

CUENCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha tramitado de emergencia, a través de la Junta de Gobierno Local, las obras de estabilización y consolidación de la sala de caldera comunitaria de los inmuebles junto al muro de Ramiro de Maeztu afectado por un desprendimiento, paso necesario para acometer de manera definitiva las obras de refuerzo y rehabilitación de dicho muro de contención.

Los trabajos se han adjudicado en su conjunto por una cuantía superior a los 50.000 euros, concretamente la ejecución de los mismos a Etyser - Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación SL por un importe de 47.516,70 euros y la asistencia técnica de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud a Trébol 5 SL por 2.662 euros, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

La actuación consistirá en el apeo y estabilización interior de la caseta, la incorporación de una estructura metálica interior con anclajes al terreno, el desmontaje y reposición de elementos de la instalación de gasoil y el acondicionamiento básico de acceso con seguridad.

Se han de incluir además ciertas medidas de seguridad como mantener y reforzar el precinto de patios y el vallado perimetral existentes, habilitando únicamente los pasillos protegidos imprescindibles para la ejecución de los trabajos, así como establecer un perímetro de seguridad y señalización de advertencia por riesgo de derrumbe.