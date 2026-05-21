Cultura inicia el expediente para declarar Bien de Interés Patrimonial la Venta de Aragoncillo en Corduente

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TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha dado inicio al expediente para declarar Bien de Interés Patrimonial, con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial, la Venta de Aragoncillo, en Corduente (Guadalajara).

En la resolución de la viceconsejería de Cultura, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en su edición de este jueves, recogida por Europa Press, se apunta que las ventas y posadas tienen una rica tradición histórica en España, conformando una tipología de arquitectura fundamental en el desarrollo de las vías de comunicación y el progreso de los transportes.

En este sentido, apuntan que son bienes esenciales en la historia, apuntando al valor etnográfico de estos edificios reconocido el la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

En el caso de la Venta de Aragoncillo, el volumen principal es un caserón de planta rectangular, de dos plantas, que incluía una zona privada, de residencia de los venteros y su familia, con almacenes y cuadras, y otra pública, de recepción y alojamiento de trajinantes y viajeros, con áreas comunes (zaguán, cocina, dormitorios abiertos y cerrados y cuadras), al que se adosaban otras construcciones y elementos necesarios para su uso (cochera, patio, corral, pozos y cuadras.

La fachada del volumen principal se caracteriza por una cierta regularidad, orden y simetría en la distribución de huecos. Los vanos se ordenan tanto en la línea vertical como en la horizontal del paño, manteniendo el ritmo hueco-macizo. Estos huecos son rectangulares y del mismo tamaño.

Aunque desde su construcción ha sufrido numerosas intervenciones de reparación, mantenimiento o reforma (fundamentalmente en 1945 y 1997) que han alterado parcialmente su distribución original, se reconocen todavía todas sus características originales y sigue ofreciendo una visión unitaria, de conjunto, de una arquitectura relacionada con el pasado caminero de nuestra comunidad.

En el caso de la Venta de Aragoncillo se considera que su arquitectura, aun con las modificaciones producidas por su cambio de uso, y la documentación histórica y planimétrica que cita al inmueble como venta en el camino de Alcolea del Pinar a Molina de Aragón, y desde allí hacia Aragón, confirman, sin ninguna duda, que este inmueble fue concebido y erigido como venta caminera, lo que le otorga un valor relevante como inmueble propio de las construcciones camineras de principios de la Edad Contemporánea, valores que se mantienen por su historia y por su pervivencia hasta la actualidad, con las lógicas evoluciones de su transformación en dos viviendas residenciales, que la hacen merecedora de su declaración como Bien de Interés Patrimonial en la categoría de Construcción de Interés Patrimonial.

Tras el inicio del expediente, se procederá a la apertura de un periodo de información pública con un mes de duración desde este viernes.

La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés patrimonial, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección previsto en la legislación de patrimonio cultural.