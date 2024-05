El cura toledano que ironizó con rezar por la muerte del Papa deja redes y medios "por orden directa" del arzobispo

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El cura Francisco J. Delgado, cuya tertulia eclesiástica en un canal de YouTube se hizo viral tras ironizar sus participantes con rezar por que el Papa Francisco muriera pronto, ha avanzado en 'X' que se ve "obligado a interrumpir" su actividad en todas sus redes y en medios de comunicación, extremo que se produce "por orden directa" del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

"En esta ocasión no lo hago por mi propia voluntad. No me queda más remedio que defenderme de una calumnia de la que espero algún día poder dar detalles", asegura en su perfil de esta red social, un mensaje adelantado por el medio Religión Digital y recogido por Europa Press. Esta agencia se ha puesto en contacto con el Arzobispado, que ha declinado dar explicaciones al respecto.

Tal y como apunta, "a pesar de la persecución" sigue manteniendo su propósito de "ser fiel a la Iglesia de Cristo y a su jefe visible, que es el Papa Francisco".

"Ofrezco todos los sufrimientos de esta situación por la conversión de aquellos que dañan a la Iglesia, desde fuera y desde dentro. ¡Viva Cristo Rey!", remata en su publicación.

TERTULIA, CRÍTICA Y DISCULPAS

La tertulia en la que se vertieron estas palabras tuvo lugar el pasado 22 de febrero, y en ella, con la moderación de Francisco J. Delgado, también el sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute confesó que rezaba "mucho" para que el Papa Francisco "pueda ir al cielo cuanto antes".

El párroco hacía estas afirmaciones durante su participación en la 'Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria'. "Esa es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera", contestaba a estas palabras polémicas el moderador del encuentro Francisco J. Delgado, también sacerdote de Toledo.

Poco después de publicarse en medios el contenido de la tertulia, el Arzobispado de Toledo mostró su tajante rechazo a estas declaraciones, y les instó a "pedir perdón" por unas palabras que "lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios".

"No representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunicación efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro", dijo entonces el Arzobispado.

Fue el preludio de que los impulsores de este programa, emitido en el canal 'La Sacristía de la Vendée', se disculparan, y afirmaran que lo habían dicho "en tono de humor".