Dan por extinguido el incendio declarado este miércoles en el término municipal de Valdetórtola (Cuenca)

Publicado: miércoles, 20 agosto 2025 18:09
CUENCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal arbolado declarado este miércoles en el término municipal de Valdetórtola (Cuenca) ha quedado extinguido a las 17.28 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Un vigilante fijo detectaba las llamas a las 12.33 horas. Un fuego que quedaba controlado dos horas y media más tarde, concretamente a las 14.57 horas.

En las labores de extinción de este incendio han llegado a participar hasta seis medios (uno aéreo y cinco terrestres) y 21 personas.

