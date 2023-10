El deán cifra en 5 millones de euros el coste de las obras y los proyectos que pretende hacer en la Catedral de Toledo

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deán de la catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha detallado algunos de los proyectos que pretende llevar a cabo en el templo primado, tanto las obras de mejora pendientes como los actos con motivo del VIII centenario del comienzo de la construcción de la actual catedral gótica, actuaciones que podrían superar los 5 millones de euros de coste.

Así lo ha indicado el deán toledano durante la presentación de la presentación del sexto número de la revista 'Catedral de Toledo', tras ser preguntado sobre si el templo tiene financiación suficiente para encarar las intervenciones pendientes.

"Estamos saliendo de una crisis en la cual hemos estado bastante fastidiados. Pero gracias a Dios, la catedral se está poniendo al día por un esfuerzo", ha indicado Sánchez Gamero, que ha precisado que al gasto de las obras pendientes, se suma el de los actos previstos con los 800 años del inicio de construcción de la catedral.

"De cara a todo esto que está previsto, son muchísimos gastos", ha insistido el deán, que ha añadido que la antesala de la Sala Capitular, las pinturas del Transparente y algunos baños también están pendiente de arreglo.

En esta línea, el también presidente del Cabildo catedraliceo toledano ha avanzado la intención de crear una tercera sala de pinacoteca para exhibir los cuadros, algún Zurbarán o Ribera entre ellos, que ahora están guardados en un almacén.

Para abordar todas estas actuaciones, el Cabildo busca financiación "en distintos lugares". "Por ejemplo, queremos hacer convenios con el Ayuntamiento, con la Junta de Comunidades y la Diputación", ha dicho el deán, que también ha hablado de buscar financiación con empresas para que de forma puntual colaboren en los distintos acontecimientos previstos para el VIII aniversario.

"Grosso modo, con todo esto que se pretende hacer, nos iríamos por encima de los 5 millones de euros. Esto es muchísima cantidad", ha admitido Sánchez Gamero, que también se ha referido al arreglo de la fachada sur de la Catedral.

Sobre este asunto concreto, ha recordado que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en su visita el pasado mes de enero, se comprometió a incluir esta intervención en la financiación del programa cultural.

"No sabemos si está o no está", ha indicado el deán, que ha precisado no tener confirmación de esa financiación, al estar el Gobierno en funciones.

Dicho esto, se ha referido al déficit que los ingresos de la Catedral sufrieron debido a los dos años en que estuvo cerrada a las visitas a causa del COVID, y a las obras de la torre que el Cabildo afrontó en solitario.

Preguntado por la recuperación de las visitas, el deán ha asegurado estar "contento", pues las cifras de este 2023 están "bastante bien".

"De todas formas, no creo que lleguemos al año mejor que fue el prepandemia, que fueron 900.000 visitantes. No quiero decir 900.000 los que pagaron para la entrada, sino 900.000 visitantes. Calculamos que, si sigue la cosa como está, este año estaremos en los 800.000, con lo cual está bastante bien", ha reconocido Sánchez Gamero, que ha aseverado que no solo los turistas, sino la gente en general, "se tiene que concienciar de la importancia que tiene nuestra Catedral".

APP PARA VISITAR LA CATEDRAL

En otro orden de cosas, preguntado por la recién estrenada aplicación para dispositivos móviles que guía a los visitantes en su visita al templo, el deán ha detallado que sustituye a la tradicional audioguía.

De carácter gratuito, de momento ofrece un recorrido en castellano e inglés, pero la intención es ampliarlo a francés, alemán e italiano.

De igual modo, ha avanzado que la venta online de entradas podría empezar a funcionar a final de este mes.