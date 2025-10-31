El decreto que regula la Comisión de Diversidad y el Consejo LGTBI de C-LM, a información pública desde este sábado

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha abierto un periodo de información pública, por un plazo de 20 días hábiles, para la tramitación del decreto que regulará la composición, estructura y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Diversidad y del Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha,

Durante 20 días hábiles, la ciudadanía podrá consultar el texto y presentar aportaciones a través del Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta o mediante correo electrónico, tal y como publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Según informa el Ejecutivo, la Consejería de Igualdad, a través del Servicio de Igualdad en la Diversidad LGTBI, continúa así el proceso de elaboración normativa, con el objetivo de reforzar la participación ciudadana y garantizar que el futuro decreto incorpore las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía y de las entidades que trabajan en la defensa de los derechos LGTBI.

Tal y como establece el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, este trámite se realiza con el fin de mejorar el texto normativo y asegurar que responde al interés general, permitiendo que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular observaciones, sugerencias o alegaciones.

El proyecto estará disponible en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en la oficina del Servicio de Igualdad en la Diversidad LGTBI (Plaza Cardenal Silicio s/n, Toledo), en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como en la página web www.castillalamancha.es.

Las aportaciones podrán presentarse a través de cualquiera de los registros y oficinas previstos o mediante correo electrónico a la dirección lgtbi@jccm.es

"Con esta nueva fase del proceso, el Gobierno regional avanza en la creación de espacios consultivos y de participación activa de la ciudadanía, que servirán de guía y ayuda para el desarrollo de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha y para avanzar en la transversalidad de toda la acción de Gobierno, reforzando su compromiso con la diversidad e identidad sexual, y con la lucha contra cualquier expresión de odio", destaca.