El delegado del Gobierno espera que las actuaciones de la Guardia Civil disuadan las carreras ilegales en C-LM

Sucesos.- Sabrido confirma un detenido por la muerte de una persona este domingo en Hellín - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha esperado este lunes que las actuaciones efectuadas por la Guardia Civil consigan disuadir las carreras ilegales de coches que se están realizando en la Comunidad Autónoma.

Sabrido se ha referido así, a preguntas de los medios, a la operación 'Freno', por la que el Instituto Armado ha investigado a tres personas por presuntos delitos contra la seguridad vial tras detectar y disolver una carrera ilegal de vehículos en el polígono industrial de Villaluenga-Yuncler.

Sabrido ha indicado que estas carreras ilegales "están en el radar" de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, que "está muy pendiente" de que estas actuaciones no proliferen en la provincia, "que es donde están haciendo por su cercanía con Madrid".

"La Guardia Civil está actuando de una manera preventiva dentro de las dificultades que ofrece por la manera en que se convocan", ha apuntado, para señalar que en el operativo han participado agentes de la Guardia Civil de Añover de Tajo, Seseña e Ilescas.

Asimismo, ha indicado que las investigaciones han concluido con la identificación de 16 matriculas de vehículos y otra del coche de otro hombre que, al parecer, hacía de juez en las carreras.

Ha recordado igualmente que han sido investigadas tres personas, una de 26 años y otra de 20 como organizadores y otra de 18 años como colaboradora. "Han sido levantados 15 expedientes administrativos a 15 vehículos por atentar contra la seguridad vial", ha concluido.

ACCIDENTE DE PARAPENTE EN ALARILLA

Asimismo, se ha referido al accidente de parapente ocurrido este sábado en Alarilla (Guadalajara) con dos fallecidos, para indicar que son, al parecer, un instructor de 61 años y un joven de 22 años.

"Parece que puede haber varias incidencias", ha manifestado, desde que "haya habido algún error" al "viento", ha subrayado, para indicar que el suceso está en investigación por parte de la Guardia Civil.