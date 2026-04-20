Delegado del Gobierno C-LM remarca que la regularización de inmigrantes va ligada a la cita previa para evitar las colas

Varias personas en la oficina integral de la Seguridad Social, a 20 de abril de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Hoy arranca de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Alrededor de medio mill - Photogenic - Europa Press

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado que el proceso de regularización de inmigrantes va ligado a un sistema de cita previa para evitar las colas.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa para presentar la Operación Ceres 2.0, ha señalado que durante las primeras horas no hay incidencias en este proceso, del que tampoco se pueden arrojar datos por el momento.

"La presentación de solicitudes tiene que ser necesariamente a través de cita previa. No informamos exactamente de dónde se presentan porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido", ha afirmado Sabrido.