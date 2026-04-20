Guardia Civil refuerza seguridad en La Sagra toledana para romper la tendencia de delitos contra el patrimonio

Operación Ceres 2.0 - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado la Operación Ceres 2.0, operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra, que busca responder a las nuevas tendencias delincuenciales detectadas en la región como las relacionadas con los delitos de patrimonio.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado la operación junto al subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; el general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Francisco Javier Vélez Alcalde y el coronel jefe de la Comandancia de Toledo, José María Gil Armario.

El coronel jefe en la provincia ha remarcado que esta operación no se debe a un problema de delincuencia ni de seguridad en esta zona, sino que se centra en el objetivo de romper la tendencia de delitos relacionados con el patrimonio.

Esta operación ha permitido realizar más de 70 dispositivos operativos en la vía pública y 20 inspecciones administrativas en establecimientos relevantes para la seguridad ciudadana, recuperándose multitud de efectos relacionados con la delincuencia contra el patrimonio.

Este dispositivo, que se encuentra en marcha desde finales del pasado mes de marzo, supone un impulso significativo a los recursos operativos y a la capacidad de investigación de la Guardia Civil, con el objetivo de mejorar la prevención de la delincuencia y ofrecer una respuesta más eficaz y coordinada a las necesidades detectadas en el territorio.

DESDE 2021

La Operación Ceres 2.0 toma como referencia la actuación desarrollada en el año 2021, actualizando y reforzando aquel modelo con nuevos medios y capacidades adaptadas a la realidad actual.

La Operación Ceres 2.0 contempla un incremento de la presencia de unidades de la Guardia Civil en las zonas de actuación, mediante el refuerzo de personal de otras unidades territoriales y la incorporación de especialidades que aportan un mayor apoyo operativo.

El despliegue se centra principalmente en la comarca de La Sagra (Toledo), que supone el 37% de su demarcación en la provincia, y se extiende a localidades estratégicas como Ocaña y Torrijos, así como a áreas limítrofes con la Comunidad de Madrid.

Este refuerzo permitirá intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.

La operación adopta un enfoque integral basado en la prevención, inspección, colaboración, inteligencia e investigación.

Combina la presencia activa de unidades uniformadas con el impulso de la investigación, lo que facilita una actuación más completa frente a las distintas tipologías delictivas, con especial atención a los delitos contra el patrimonio.

Se intensifica la inspección administrativa de diferentes sectores de interés de la Seguridad Ciudadana, en el ámbito de diferentes especialidades de la Guardia Civil (SEPRONA, Fiscal, Intervención de Armas).

En este contexto, se refuerza la colaboración con administraciones públicas, así como con las entidades privadas, en este caso a través del Plan Coopera, favoreciendo un enfoque coordinado e integral en materia de seguridad.

Además, la operación incorpora una dimensión estratégica basada en el desarrollo de inteligencia criminal, que permitirá anticipar tendencias, orientar los servicios y planificar actuaciones a medio y largo plazo.

La Operación Ceres 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.

Asimismo, la operación incluye el impulso de una política de comunicación que permita trasladar a la ciudadanía el trabajo desarrollado por la Guardia Civil, favoreciendo la transparencia y el conocimiento de los recursos disponibles.