Desactivado el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos en C-LM tras registrar 74 incidentes

Desactivado el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos en C-LM - JCCM

TOLEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 8.00 horas de este domingo, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, desde las 13.00 horas del pasado viernes, día 14, y en Ciudad Real y Toledo desde las 13.00 horas de ayer.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas para la región, y ante la progresiva resolución de los incidentes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 74 incidentes. Las provincias que más incidentes han registrado fueron las dos últimas en incorporarse al plan, registrándose hasta 29 incidencias en Ciudad Real y 18 en Toledo. En Albacete se han contabilizado un total de 12 incidentes, 8 en Cuenca y Guadalajara ha sumado 7 avisos durante la activación del plan.

La mayoría de incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionadas con desprendimientos de ramas, piedras sobre la calzada o cables eléctricos, provocando falta de suministros eléctrico o de telefonía en diversas localidades de la región.

Si bien la mayoría de incidencias no han registrado heridos, destaca la sufrida por un miembro del equipo médico del Centro de Salud de La Pueblanueva, en Toledo, trasladado al hospital de Talavera de la Reina tras la caída de un rayo cercano mientras se encontraba de servicio, así como diversos heridos en accidentes de tráfico por salidas de vía ocasionadas por balsas de agua o aparición de granizo en la vía.