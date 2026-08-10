Desalojado un establecimiento turístico de Alcalá del Júcar tras un desprendimiento de piedras

Alcalá del Júcar. - TURISMOCASTILLALAMANCHA

ALBACETE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un establecimiento turístico situado en la calle Cuesta Hondonera de Alcalá del Júcar (Albacete) ha sido desalojado este lunes tras un desprendimiento de piedras sobre una ladera, una de las cuales ha caído sobre el tejado de un apartamento, sin causar heridos.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha producido a las 7.03 horas.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Casas Ibáñez y la Guardia Civil, desalojando el establecimiento --compuesto de seis habitaciones, aunque la piedra solo ha afectado a una-- en preventivo.