El desarrollo del biometano en España requiere rigor ambiental, regulación y planificación territorial, según un informe

El desarrollo del biometano en España exige integrar rigor ambiental, regulación y planificación territorial - NATURGY

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo del biometano en España requiere integrar rigor ambiental, seguridad regulatoria y una adecuada planificación territorial para garantizar su despliegue sostenible y su contribución efectiva a la transición energética, según se desprende de las conclusiones del informe "Las principales variables ambientales en plantas de biometano en España", elaborado por la compañía Inerco y presentado este martes en una jornada organizada por Fundación Naturgy, que ha reunido a representantes institucionales, expertos técnicos y compañías del sector energético y ambiental.

La presentación del informe ha corrido a cargo de la jefa de Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de Inerco, Amelia Olid, quien ha explicado que el documento ofrece una visión integral de los principales factores que condicionan la implantación de plantas de biometano en España.

"El informe analiza desde el marco de autorización ambiental y la evaluación de impactos hasta la gestión del digestato y la aplicación de las mejores técnicas disponibles, con el objetivo de facilitar un desarrollo ordenado, compatible con el entorno y socialmente aceptable", ha destacado.

El informe pone de relieve que el desarrollo de plantas de biometano en España debe abordarse desde una visión integral, en la que la gestión sostenible de los residuos orgánicos, la protección ambiental y la planificación territorial estén plenamente alineadas.

Frente a un crecimiento acelerado del interés por esta tecnología, el documento subraya la necesidad de garantizar que los proyectos se diseñen e implanten teniendo en cuenta las características del entorno, la disponibilidad real de sustratos y la compatibilidad con otros usos del territorio, ha informado Naturgy en un comunicado.

Uno de los ejes centrales del estudio es la importancia de un marco regulatorio claro, estable y coherente, que permita avanzar en el despliegue del biometano con seguridad jurídica tanto para promotores como para administraciones. El documento dedica especial atención a los aspectos ambientales asociados al proceso productivo, desde la recepción y tratamiento de los residuos hasta la gestión del biogás, el digestato y los efluentes.

En este contexto, subraya la necesidad de aplicar las mejores técnicas disponibles y de incorporar, desde las fases iniciales de los proyectos, medidas orientadas a minimizar impactos como las emisiones, los olores o el ruido, elementos clave para favorecer la convivencia de estas instalaciones con su entorno.

Finalmente, destaca el potencial del biometano como herramienta estratégica de economía circular, capaz de transformar un reto ambiental --la gestión de residuos orgánicos-- en una oportunidad energética y económica para los territorios. Para ello, concluye que resulta imprescindible reforzar la coordinación entre administraciones públicas, sector industrial y ámbito técnico, promoviendo una planificación basada en el conocimiento, la innovación y el rigor ambiental como pilares para consolidar esta tecnología en el sistema energético español.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

A continuación se ha desarrollado un coloquio, moderado por el delegado de la Agencia Europa Press en Castilla-La Mancha, Humberto del Horno, en el que se ha puesto de relieve la importancia de la coordinación entre administraciones, sector industrial y ámbito técnico.

El director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, Alipio García, ha explicado que Castilla-La Mancha lleva años apostando por las energías renovables, pero que el gran reto actual es el tratamiento adecuado de los residuos, especialmente los orgánicos. Destacaba que, "gracias a los avances tecnológicos, el biogás y la biometanización permiten aprovechar estos residuos de forma eficiente, integrándolos en un modelo de economía circular que devuelve al campo fertilizantes y reduce la contaminación.

Las prácticas tradicionales, como el vertido o la aplicación directa de residuos, están generando problemas ambientales como emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación de suelos y acuíferos, por lo que es necesario avanzar hacia sistemas más controlados y sostenibles".

Desde la perspectiva empresarial, la responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, Lourdes Gómez, ha destacado la importancia de aplicar criterios ambientales desde las fases iniciales de los proyectos.

"El biometano es una pieza clave dentro de la transición energética y la descarbonización, especialmente en una región como Castilla-La Mancha, con alta demanda térmica y limitaciones para la electrificación en ciertos sectores industriales y domésticos. Además, estamos viendo cómo el sector está evolucionando hacia un cambio de escala y concepto, de plantas pequeñas y locales centradas en residuos concretos a instalaciones más grandes, capaces de gestionar una mayor variedad de residuos y producir un gas de calidad apto para inyectarse en red, así como fertilizantes certificados que aporten valor añadido".

Por su parte, la CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc), Margarita de Gregorio, ha incidido en el potencial del biometano como palanca de economía circular.

"El biometano es estratégico para Europa porque refuerza la autonomía energética y permite aprovechar recursos propios en un contexto de transición energética. Sin embargo, estamos ante una transición distinta a la de otras renovables, ya que no se trata solo de instalar infraestructuras como la eólica o la fotovoltaica, sino de desarrollar industrias que transforman residuos orgánicos en energía y otros productos, funcionando como mini refinerías", ha puntualizado.

EXPERIENCIA TÉCNICA

El director de Consultoría en España de Inerco, F. Javier Hidalgo Galdón, ha cerrado el debate destacando el valor del informe como herramienta de referencia técnica.

"Refleja un aspecto principal, desde nuestro punto de vista, y es el enorme potencial que la actual normativa y procedimientos ambientales tienen si somos capaces de complementarlos con la necesaria experiencia técnica para la minimización de impactos ambientales y la aplicación de las mejores técnicas disponibles, así como para el desarrollo de los análisis previos y complementarios que permitan a cada proyecto optimizar sus ventajas en materia de circularidad, generación de energías y productos renovables y, sobre todo, como fuente de riqueza y mejora social del entorno rural. Estos tres aspectos combinados convertirán a la tecnología de generación de biometano en una pieza clave de nuestro actual desarrollo sostenible", ha detallado.

Por su parte, la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha abierto la jornada destacando el papel del conocimiento técnico y el análisis riguroso como base para avanzar en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. "El biometano representa una oportunidad estratégica para la transición energética y la economía circular, pero su desarrollo debe apoyarse en criterios ambientales sólidos, planificación y diálogo entre todos los agentes implicados", ha incidido.