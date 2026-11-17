Archivo - La trama consistía en defraudar el IVA en la comercialización de hidrocarburos. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un entramado de sociedades instrumentales, comercializaba hidrocarburos sin el pago de impuestos.

La organización habría defraudado 9 millones de euros de cuotas de IVA y 6,6 millones de euros de cuotas en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en 2024 y habría realizado el blanqueo de capitales con los beneficios ilícitamente obtenidos, tal y como ha informado el Ministerio de Hacienda por nota de prensa.

Además, se han detenido y puesto a disposición judicial a dos individuos, los principales responsables y organizadores de la trama.

Uno de ellos había sido recientemente condenado por los mismos delitos en la comercialización de carburantes.

El inicio de la investigación judicial desarrollada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción No 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) arrancó con la denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla La Mancha tras un procedimiento de investigación previo en relación a las sociedades implicadas.

El apoyo de la Fiscalía de Ciudad Real y su desarrollo y ejecución por Vigilancia Aduanera, en su función de policía judicial, en estrecha colaboración con el auxilio de la Inspección Tributaria, ha permitido culminar con la operación, desarrollada el pasado 10 de noviembre, en la que han intervenido funcionarios de Vigilancia Aduanera, Inspección y Auditoría Informática.

En la fase de explotación de la operación se han efectuado dos registros domiciliarios en la localidad de Villanueva de Córdoba, que ha permitido incautar abundante documentación sobre las operaciones fraudulentas detectadas y cuyo análisis permitirá añadir elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial hasta el momento.

DETENCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES

Dentro del contexto de la operación se han adoptado medidas cautelares patrimoniales judiciales con el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades y personas implicadas en la trama de fraude, así como con embargos de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama.

También se ha incautado dinero en efectivo por importe de 25.000 euros, así como relojes y joyas.

Además, los investigadores han detenido y puesto a disposición judicial a dos individuos, los principales responsables y organizadores de la trama.

Uno de ellos había sido recientemente condenado por los mismos delitos en la comercialización de carburantes.

METODOLOGÍA DEL FRAUDE

El mecanismo de fraude utilizado por la trama consistía en adquirir a través de una empresa instrumental ficticia los productos petrolíferos en régimen suspensivo de Impuestos Especiales e IVA en el interior de un depósito fiscal de hidrocarburos externo.

Posteriormente, esos hidrocarburos eran supuestamente trasladados y destinados a su propio depósito fiscal, pero, en realidad, los camiones cisterna encargados de su transporte no descargaban la mercancía y recibían una nueva documentación de circulación con el Impuesto Especial de Hidrocarburos ya devengado por su extracción y salida a consumo hacia los clientes destinatarios finales.

Esta forma de operar era factible, dado que la empresa instrumental era, simultáneamente, propietaria extractora de la mercancía y titular de un depósito fiscal.

La entidad facturaba la venta de la inmensa mayoría de sus productos petrolíferos a otra empresa instrumental de la organización, que vendía a su vez a sus clientes la misma mercancía, repercutiendo el IVA.

Esta nueva empresa debería deducir el IVA formalmente soportado que constaba presuntamente en las facturas recibidas de la anterior empresa, IVA que la entidad no había declarado fiscalmente, ni ingresado en el Tesoro Público.

El resultado final del fraude, implicaba que ninguna de las dos entidades controladas por la organización había declarado ni ingresado el IVA por las ventas fuera del depósito fiscal, ni el Impuesto Especial de Hidrocarburos devengado correspondiente.

A través de este entramado se falseaba el circuito real de la comercialización de productos petrolíferos con una clara intención, rebajar al mínimo el importe de las cuotas a ingresar por el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos, defraudando así a la Hacienda Pública.

Con el margen que otorgaba esta defraudación, la trama podía ofrecer una importante rebaja en el precio final de los productos, dando lugar a una competencia desleal en el sector y distorsionando el precio de mercado.

Se ha podido comprobar que la organización habría defraudado con este método 9 millones de euros de cuotas IVA y 6,6 millones de euros de cuotas en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en 2024.

En total, el fraude ascendería a 15,6 millones de euros en el sector de distribución de hidrocarburos (gasolina, gasoil y otros carburantes).

La red, además, habría realizado el blanqueo de capitales con los beneficios ilícitamente obtenidos.

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Esta operación se enmarca en una línea de trabajo de la Agencia Tributaria que abarca diversos aspectos de la prevención, detección y lucha contra este fraude específico a través de órganos de investigación especializados, al margen de las medidas normativas adoptadas recientemente para prevenir y limitar el fraude tributario en hidrocarburos, con la regulación del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (conocido como Redef), así como la creación del Registro de Operadores Confiables.

La coordinación entre las distintas instituciones del Estado intervinientes en la operación ha sido fundamental para su éxito.

En la actualidad la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.