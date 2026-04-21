Desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en Torrejón del Rey

Plantación de marihuana hallada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en Torrejón del Rey. - POLICÍA NACIONAL

GUADALAJARA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fruto de una operación conjunta realizada entre funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, agentes de Policía Nacional de la Comisaría General de Policía Judicial (UDYCO Central) y del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Guadalajara, en colaboración con la Policía Local de Torrejón del Rey, han desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo 'indoor' de marihuana en una vivienda ubicada en la urbanización Parque Las Castillas de Torrejón del Rey (Guadalajara) que disponía de una plantación compuesta por 521 plantas.

Por un lado los funcionarios de Vigilancia Aduanera, y por otro, los agentes de la Policía Nacional, habían iniciado sendas investigaciones que se estaban llevando a cabo de forma paralela sobre el mismo grupo criminal asentado en Torrejón del Rey, ha informado la Guardia CIvil en nota de prensa.

Los primeros, habían detectado indicios de una posible actividad ilícita gracias a los controles realizados en la zona, y los policías habían iniciado también sus pesquisas después de recibir la denuncia anónima de un ciudadano que, a través de los canales oficiales, comunicaba a la Policía Nacional que había un fuerte olor a marihuana, que se volvía más intenso a determinadas horas del día.

A principios de año, ambas investigaciones confluían y se iniciaba una operación conjunta, que contó también con la colaboración de la Policía Local de Torrejón del Rey.

Asimismo, detectaron que había una tercera persona que permanecía continuamente en el interior del domicilio, sin salir del mismo en ningún momento, actuando como guardián de la plantación. Los otros dos individuos --posteriormente identificados como responsables del grupo-- le suministraban alimentos y materiales necesarios para el cultivo de marihuana.

Una vez identificados los dos principales investigados, a quienes les constaban antecedentes por hechos similares, se realizó el registro en la vivienda, que culminó con la incautación de un total de 521 plantas de marihuana, así como abundante material técnico utilizado en este tipo de cultivos, entre el que se encontraban equipos de aire acondicionado, ventiladores, filtros de carbono y humidificadores.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de los cabecillas del grupo, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta investigación también ha permitido desmantelar un importante punto de producción de sustancias estupefacientes en la provincia, evitando su distribución en el mercado ilícito.