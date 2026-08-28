Desarticulado un grupo criminal de la provincia de Toledo que robaba con violencia a personas ancianas

Operación Holizon - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en el marco de la Operación Holizon, ha desarticulado un activo grupo criminal, mediante la detención de cinco personas, especializadas en la comisión de robos con violencia en la provincia de Toledo, al haber presuntamente cometido más de 15 hechos delictivos.

Los detenidos, personas con un amplio historial delictivo, operaban como un engranaje perfectamente estructurado y coordinado desde su base de operaciones en el municipio toledano de Burujón.

El inicio de la investigación se remonta al mes de julio, cuando una cadena de robos con violencia encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Para cometer los delitos, el grupo criminal utilizaba vehículos cuya titularidad formal se adscribía a terceras personas ajenas a ellos, cuya finalidad era obstaculizar el rastreo policial.

Los autores realizaban desplazamientos por distintas localidades de la provincia de Toledo a bordo de estos vehículos y elegían a sus víctimas, personas de avanzada edad que portaran joyas visibles, principalmente de oro.

Una vez seleccionadas estas, efectuaban un acercamiento sigiloso por la espalda de las mismas, anulando su campo de visión y ejerciendo una fuerte presión sobre el cuello de las mismas con el fin de impedir gritos de auxilio, causar indefensión, amedrentamiento y lesiones físicas, arrebatando mediante tirones violentos las piezas de joyería que portaban en esos momentos.

Como hechos más trascendentales investigados se pueden mencionar los ocurridos el día 13 de julio de 2026 en la localidad de Lagartera (Toledo), cuando los autores se abalanzaron sobre tres mujeres que se encontraban cosiendo en la puerta de su domicilio, y les arrancan del cuello las cadenas de oro, abandonando posteriormente el lugar tras causar lesiones a las víctimas.

Otro hecho relevante es el ocurrido el día 31 de julio en la localidad de Polán (Toledo), por el cual la víctima, mujer de avanzada edad, se encontraba dando un paseo por las inmediaciones de su domicilio y los autores se acercaron en el vehículo hasta su posición para arrancarle violentamente del cuello una cadena con una medalla de oro y sustraerle el dinero que llevaba en el monedero, provocándole lesiones erosivas en el cuello y amnesia global transitoria por el estrés generado, huyendo los autores del lugar.

Los autores seleccionaban de forma deliberada a personas de edad avanzada, debido a la menor capacidad de oposición y defensa; y por la habitualidad de este sector poblacional en el uso cotidiano de joyas de oro, las cuales habitualmente tienen un alto valor sentimental a parte del económico, lo que generaba gran alarma social entre la población.

DOS MESES DE INVESTIGACIÓN

Los dos meses de investigación permitieron a los agentes localizar el domicilio desde el cual los integrantes del grupo criminal comenzaban su incesante actividad delictiva con los vehículos previamente adquiridos.

Con todos los indicios sobre la mesa, las fuerzas de seguridad desplegaron un potente dispositivo para realizar las entradas y registros domiciliarios, en los que se detuvieron a los integrantes del grupo y se consiguieron más indicios de la participación de estos en los delitos investigados.

En la práctica de las mismas ha participado, además del personal de la UOPJ, personal del GRS número 3 de Valencia, USECIC de Toledo, Patrullas de Seguridad Ciudadana y UCEs detectoras de armas y papel moneda.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Torrijos, quien decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza para cuatro de los detenidos.