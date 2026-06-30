Desarticulado un grupo criminal tras un robo con armas de fuego en la localidad de Noves (Toledo)

Desarticulado un grupo criminal tras un robo con armas de fuego en la localidad de Noves - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación de Alto Impacto Ceres 2.0., ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de varios delitos cometidos durante el pasado mes de mayo en la localidad de Novés (Toledo).

Los presuntos autores utilizaron dos vehículos sustraídos, uno de ellos con placas de matrícula dobladas, para interceptar a las víctimas cuando circulaban por la vía. Posteriormente, tres individuos encapuchados y armados les amenazaron para sustraerles joyas y dinero en efectivo, llegando a sustraer 47.250 euros.

Tras las denuncias interpuestas por las víctimas, los agentes identificaron los vehículos usados por el grupo criminal, así como información relevante que ayudó a esclarecer el delito de robo con violencia, dos delitos de sustracción de vehículos, uno de sustracción de placas de matrícula y otro de pertenencia a grupo criminal.

Esta operación culminó, en el marco de la operación Telum, con tres registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Casarrubios del Monte (Toledo), Getafe y Madrid. Como resultado fueron detenidas cinco personas con edades comprendidas entre los 28 y 43 años en las localidades de Casarrubios del Monte, Lominchar y Madrid.

Durante los registros, los agentes intervinieron teléfonos móviles, joyas, 1.350 euros en efectivo, chalecos antibalas, proyectil lanzagranadas C90, armas blancas e inhibidores de frecuencia, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En esta operación se ha contado con la colaboración de la Usecic de Madrid, el GRS1 de Madrid y la Policía Local de Casarrubios del Monte.

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra. Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.