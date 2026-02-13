Desconvocada la huelga en los autobuses urbanos de Talavera de la Reina

Desconvocada la huelga en los autobuses urbanos de Talavera - CCOO

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el servicio de autobuses urbanos de Talavera de la Reina iniciada este viernes por la plantilla de Mombus ha quedado desconvocada, por el momento, tras la reunión que ha mantenido Comisiones Obreras con el Ayuntamiento de Talavera y con la empresa concesionaria del servicio.

Antes de este encuentro, el cien por cien de las personas trabajadoras del turno de mañana han secundado los paros de dos horas, de 7.00 a 9.00 horas, ha informado CCOO en un comunicado.

Según el sindicato, la plantilla sufre una situación de estrés permanente, con bajas laborales, provocada principalmente por unos horarios insufribles que es necesario modificar, aumentando las frecuencias, para que los conductores puedan llegar a tiempo a las paradas y puedan tener tiempo para algo tan básico como parar y estirar las piernas o poder ir al baño.

Ahora mismo la situación es que hay continuos retrasos, con constantes quejas de las personas usuarias que llegan a agredir verbalmente a los trabajadores y trabajadoras. También hay problemas con el mantenimiento y limpieza de los autobuses que tienen que seguir prestando servicio incluso estando averiados por la falta de vehículos de reserva, ha expuesto en esta reunión el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo, Enrique Clavero.

Además, CCOO ha pedido que se pongan en funcionamiento las máquinas de autoventa de billetes para agilizar la recogida de las personas usuarias, ya que ahora son los conductores/as los que tienen que venderlos. Otra de las peticiones del sindicato ha sido que salgan fuera de las instalaciones municipales todos aquellos autobuses que no hacen la ruta urbana.

Mombus tiene también la ruta Talavera-Toledo, concesión de la Junta, y utiliza estas instalaciones para aparcar los autobuses de esta otra ruta, los cuales son reparados por los mecánicos de autobuses urbanos. El Ayuntamiento se ha comprometido a que inmediatamente estos vehículos salgan de las citadas instalaciones.

El Ayuntamiento se ha comprometido a llevar a cabo la próxima semana una reunión con las asociaciones vecinales de la ciudad para estudiar el cambio de rutas y horarios para solucionar los problemas existentes. Reunión en la que CCOO también estará para exponer la situación insostenible que sufren las 35 personas trabajadoras.

La empresa Mombus ha planteado al Ayuntamiento la implantación del sistema de semáforo para facilitar la movilidad de los autobuses y evitar los retrasos en las rutas. CCOO, Ayuntamiento y empresa han quedado emplazados a reunirse de nuevo en un plazo de quince días.

Ante la "buena fe negociadora del Ayuntamiento y especialmente de la empresa Mombus, CCOO ha decidido desconvocar los paros previstos esta tarde, a la espera del cumplimiento de todas estas cuestiones", explica Clavero, que advierte que "no se descarta retomar la huelga si la situación no cambia y no se cumplen estos compromisos".