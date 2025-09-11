Desconvocada la huelga de Telepizza en Albacete tras el compromiso de empresa del abono de la nómina de agosto

Acto de mediación de la Junta Arbitral de la huelga de Telepizza - CCOO Y UGT

ALBACETE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por CCOO y UGT para este fin de semana de la Feria de Albacete en los tres establecimientos de Telepizza de la ciudad finalmente no se llevará a cabo gracias al acuerdo entre la parte empresarial y la representación de los trabajadores y trabajadoras.

El acto de mediación celebrado este jueves ha permitido desactivar la convocatoria de huelga, tras haberse comprometido la parte empresarial a abonar en el día de hoy en un 70% de la nómina de agosto que no se les había ingresado todavía a las personas trabajadoras.

El acuerdo recoge también el abono del 30% restante de la nómina de agosto entre el 15 y 16 de septiembre, es decir, antes de que finalice la Feria de Albacete.

De igual forma, tal y como han informado los sindicatos en nota de prensa, "la empresa asume el compromiso de abonar las nóminas del 1 al 5 de cada mes, y en el caso de incumplimiento se reservan los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de emprender las acciones oportunas".

Por último, y dando respuesta a otro fleco que afectaba al salario de la plantilla, la empresa abonará los atrasos correspondientes al SMI de 2025, en el momento en que la asesoría envíe a la empresa los datos necesarios.