El desempleo baja en 349 personas en noviembre en C-LM y la región contabiliza 117.792 parados

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió en 349 personas en agosto en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,30%) hasta los 117.792 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 10.632 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del -8,28%.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (19 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 1998.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 10.632 parados, lo que supone un 8,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 386 menos (-0.45%); Agricultura, 140 menos (-2.82%); Construcción, 10 menos (-0.13%), mientras que se incrementó en Industria, 150 más (+1.49%); Sin empleo anterior, 37 más (+0.36%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (84.879), Sin empleo anterior (10.360), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.817), Construcción (7.486), Industria (10.250).

En cuanto a sexos, de los 117.792 desempleados registrados en noviembre, 77.043 fueron mujeres, 345 menos (-0,4%) y 40.749, hombres, lo que supone un descenso de4 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 140 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 209 desempleados (-0,19%).

Por provincias, el paro bajó en Albacete(-183), Toledo(-171), Guadalajara(-143), Ciudad Real(-95) mientras que subió en Cuenca(+243)

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 50.526 contratos en Castilla-La Mancha, un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 20.904 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,5% inferior a la de noviembre del año anterior y 29.622, contratos temporales (un 3,3% más).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 58,63% fue temporal (frente a un 58,57% del mes anterior) y un 41,37%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,43%).

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%). Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Así, al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

El Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.

EL PARO CAE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SUBE EN SEIS

El paro registrado descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por contra, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).