Desmantelada una organización con 20 detenidos que distribuía y vendía droga entre Albacete y Murcia

Operación 'Jagged'. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, dentro del marco de la operación 'JAGGED', desarrollada en Albacete y Murcia, han detenido a veinte personas, con edades comprendidas entre los 26 y los 68 años, de nacionalidades argentina, española, argelina y marroquí, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Con las sustancias estupefacientes incautadas por la Guardia Civil se podrían haber elaborado unas 54.275 dosis, y que gracias a esta actuación han quedado fuera de la circulación y del posterior consumo humano.

Algunos de los miembros de la organización desmantelada contaban con un historial delictivo extenso e incluso cumplían condena en régimen de semilibertad durante el desarrollo de la investigación.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de septiembre de 2025 gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a la Guardia Civil sobre la posible existencia de un punto de droga en la localidad de Pozohondo (Albacete), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A raíz de esas informaciones, los agentes establecieron diversos dispositivos de vigilancia que permitieron constatar la existencia de un entramado criminal dedicado a la elaboración, distribución y venta de droga en las provincias de Albacete y Murcia.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización criminal presentaba una estructura perfectamente definida, con funciones claramente diferenciadas entre sus integrantes, dedicándose unos de ellos al abastecimiento y distribución de la droga, otros al transporte y otros que ejercían las funciones de vigilancia y custodia del dinero y droga de las distintas sustancias estupefacientes.

Una vez la droga llegaba a su destino, era trasladada a distintos inmuebles, utilizados como centros de almacenamiento, adulteración y dosificación desde donde se procedía su posterior distribución.

Estos inmuebles, donde se custodiaba la droga, contaban con fuertes medidas de seguridad, como puertas acorazadas, y cámaras de video vigilancia para dificultar la acción policial, encontrándose en algunos de ellos armas de fuego para repeler cualquier amenaza sobre los mismos.

Durante la fase de explotación de la operación 'JAGGED', los agentes encargados de las investigaciones realizaron veinte registros en las viviendas de los integrantes de la organización ubicadas en Albacete y Murcia, donde se intervinieron 1.734 gramos de heroína, 1.710 gramos de cocaína, 14.247 gramos de marihuana, 189 unidades de éxtasis, 17 gramos de MDMA, cinco armas de fuego y munición real y 14.311 euros.

Diversos útiles y productos químicos empleados para el tráfico de drogas, además de instrumentos utilizados para la distribución, pesaje y venta de los estupefacientes.

La operación 'JAGGED' no solo ha conseguido desmantelar veinte puntos de venta de droga, ubicados en localidades de la provincia de Albacete como Pozohondo, Peñas de San Pedro, Alcadozo y Navas de Abajo y en las murcianas de Jumilla y Murcia, sino que, además, con las detenciones de los integrantes de la red criminal se ha neutralizado una importante vía de introducción y distribución de cocaína en la provincia albaceteña.

Tanto las investigaciones como el amplio operativo policial para llevar a cabo las detenciones y registros han sido dirigidas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), contado con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, Unidad Especial de Intervención (UEI), Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de Albacete y Murcia, Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Pontevedra, León, Zaragoza y Valencia, Servicios Cinológicos de la Benemérita de Albacete y Murcia, Área de Investigación de la Guardia Civil de la localidad de Jumilla (Murcia) y del Puesto de la Guardia Civil de Pozohondo (Albacete) En este operativo policial y debido a la complejidad, simultaneidad y peligrosidad de las actuaciones se ha contado con más de 200 efectivos del cuerpo pertenecientes a las unidades anteriormente reseñadas.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Tribunal de la Sección Civil e Instrucción de Albacete decretando prisión para siete de los detenidos.