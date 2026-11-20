Intervención de la Guardia Civil en la plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Albacete ha detenido a un vecino de la localidad albaceteña de Socovos, de 55 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras desmantelar una plantación de cannabis sativa oculta en una zona de monte del citado municipio.

La actuación ha permitido intervenir 39 plantas de marihuana y evitar que alrededor de 18.000 dosis de esta sustancia llegaran al mercado ilícito, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La operación, llevada a cabo por efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Hellín, con el apoyo de componentes del Puesto de Letur, se enmarca dentro de los servicios que el Instituto Armado desarrolla de forma permanente para prevenir y combatir el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Albacete.

Una plantación oculta entre la vegetación La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una zona rústica del término municipal de Socovos.

Con las informaciones disponibles sobre su ubicación, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió confirmar las sospechas e identificar el lugar exacto donde se encontraba la plantación.

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta un enclave especialmente aislado y de difícil acceso, oculto entre pinares y abundante masa forestal, donde localizaron un cultivo distribuido en tres zonas diferenciadas que albergaba un total de 39 plantas de cannabis sativa de gran tamaño, cuyo crecimiento se favorecía mediante un sistema de riego automatizado alimentado por varios depósitos de agua.

Además, en el lugar también se localizaron productos fitosanitarios utilizados para el cuidado y desarrollo de las plantas.

UN CULTIVO CAPAZ DE GENERAR UNAS 18.000 DOSIS

Una vez localizada la plantación, la Guardia Civil procedió a la retirada de las plantas, a su despapillado y pesaje, siendo que, como resultado del análisis de la sustancia vegetal útil obtenida, se determinó que podría haber generado alrededor de 18.000 dosis de marihuana una vez secada y acondicionada para su venta y consumo.

Con esta actuación se ha evitado que dicha sustancia llegara a los canales ilícitos de distribución, impidiendo su comercialización y el consiguiente perjuicio para la salud pública.

Consecuentemente, las investigaciones continuaron para identificar a la persona o personas responsables de la plantación, resultando identificado como autor del cultivo un vecino de Socovos, que fue finalmente detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas y sustancias estupefacientes.

Por estos hechos, el detenido podría enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis años y a importantes sanciones económicas en función de la concreta responsabilidad penal que aprecie la autoridad judicial en base a las circunstancias del caso.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín Plaza número 3, que ha entendido de las actuaciones.