Desmantelado un grupo criminal por el hurto de catalizadores en las provincias de Toledo y Madrid - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valmojado, conjuntamente con el Área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de Paracuellos del Jarama, ha detenido a tres personas de entre 24 y 38 años, presuntamente integrantes de un grupo criminal especializado en el robo de catalizadores de vehículos, principalmente de cierta antigüedad.

A los detenidos se les atribuye un total de diez hechos delictivos cometidos en las provincias de Toledo y Madrid. El valor total de los efectos sustraídos asciende a aproximadamente 4.700 euros, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La denominada operación 'CATA 206' se inició tras detectarse un incremento de las denuncias por el robo de catalizadores de vehículos. Las primeras investigaciones permitieron comprobar que los autores actuaban con gran rapidez, llegando a sustraer los catalizadores en apenas unos minutos.

Los primeros indicios centraron la investigación en tres personas con antecedentes por hechos similares. Para dificultar su identificación, utilizaban vehículos de alquiler y propios a nombres de terceras personas. Además, modificaban su apariencia física para dificultar su reconocimiento.

A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores detectaron varios hechos similares en el norte de la provincia de Madrid. Esta circunstancia propició la coordinación con el área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de Paracuellos del Jarama lo que permitió identificar varios de los vehículos empleados por el grupo.

La fase de explotación de la operación culminó con la detención de tres personas, residentes en los distritos madrileños de User-Villaverde, Villa de Vallecas y en la localidad de Arroyomolinos.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Torrijos En el desarrollo de la investigación se ha contado con la colaboración de la Policía Municipal del distrito de Villa de Vallecas, así como de las policías locales de Ventas de Retamosa, Camarena, Fuensalida, Casarrubios del Monte y Méntrida.