Desmantelados tres narcopisos en la zona centro de Talavera de la Reina y detenidas seis personas

Dinero intervenido en la operación. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a seis personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y receptación, ya que regentaban tres narcopisos en el centro de la ciudad, desde los que distribuían sustancias estupefacientes.

Desde el pasado mes de febrero, los agentes responsables de la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas detectaron un aumento reseñable en el número de consumidores de sustancias que acudían a la zona centro de esta ciudad.

A raíz de este hecho, se inició una investigación que permitió localizar tres narcopisos, muy próximos entre sí, desde los que se distribuían estupefacientes a cualquier hora del día, ha informado la Policía Nacional en nota de prenaa.

En el registro de los tres domicilios se intervinieron 60 gramos de cocaína, 91 gramos de hachís, 330 gramos de marihuana, seis básculas de precisión, 19.177 euros, numerosos medicamentos destinados a adulterar la droga y multitud de efectos sustraídos, entre los que destacan una impresora en 3D y un dron valorado en más de 700 euros.

Los detenidos, cuatro varones y dos mujeres, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y receptación.