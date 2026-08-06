La detención de 4 personas 'in fraganti' asaltando una casa en Talavera ayuda a esclarecer otros cuatro robos

La Policía Nacional detiene a un grupo criminal especializado en robos en domicilio cuando se disponían a actuar en Talavera de la Reina. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Talavera de la Reina, ha detenido a cuatro personas --tres varones y una mujer-- cuando se disponían a actuar en un bloque de viviendas de la ciudad.

La investigación posterior reveló que habían tenido participación en dos robos cometidos en Talavera de la Reina con anterioridad y otros dos en Valencia y Xátiva, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Sus integrantes actuaban de forma coordinada y en diferentes fases. Así, primero comprobaban cuáles estaban vacías llamando a los timbres y marcaban como objetivo aquellas que tenían las cerraduras más vulnerables; en segundo lugar otros miembros forzaban las puertas y ejecutaban el delito, mientras uno se apostaba en las inmediaciones del edificio para realizar tareas de vigilancia.

En el momento de su detención, se les intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de puertas.