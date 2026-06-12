Detenida la empleada de un servicio postal y su pareja por robar 21 móviles en Azuqueca

La Guardia Civil esclarece la sustracción de 21 teléfonos móviles durante su distribución postal en Azuqueca de Henares. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a dos personas de 49 y 54 años de edad, como presuntas autoras de la sustracción de 21 teléfonos móviles que se encontraban en tránsito dentro de la red de distribución postal.

Según informa el instituto armado, la actuación tuvo su origen tras la denuncia formulada por responsables de seguridad de un servicio postal, quienes detectaron la desaparición de diversos paquetes que contenían terminales móviles.

Los envíos habían desaparecido durante el proceso de distribución entre el centro logístico ubicado en un polígono industrial de Azuqueca de Henares y la oficina de la empresa en esta localidad.

Ante estos hechos, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil iniciaron una investigación encaminada a determinar el punto exacto en el que se producían las sustracciones.

Para ello, realizaron un exhaustivo análisis de la trazabilidad de los envíos, así como diversas gestiones con el personal relacionado con el transporte y la manipulación de la paquetería.

Las pesquisas permitieron localizar varios de los teléfonos desaparecidos mediante el seguimiento de sus identificadores electrónicos, comprobándose que estaban siendo utilizados por personas vinculadas familiarmente con una empleada de la empresa.

Los investigadores determinaron que la trabajadora, aprovechando su acceso a los envíos durante las labores de clasificación y distribución, presuntamente se apoderaba de los terminales móviles, que posteriormente eran utilizados por familiares y personas de su entorno.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil procedió a la detención de la trabajadora y de su pareja, como presuntos autores de 21 delitos de hurto. El valor económico de los terminales sustraídos asciende a 10.913 euros.