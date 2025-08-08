Detenidas en Caudete tres personas acusada de robo en 10 establecimientos públicos y una vivienda

ALBACETE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, dentro del marco de la operación denominada 'Punda', han detenido a tres vecinos de esa misma localidad, de 22, 25 y 29 años de edad, como presuntos autores de la comisión de diez delitos de robos con fuerza en diversos establecimientos públicos de la localidad caudetense, otro de robo con violencia en lugar habitado, además de otro de pertenencia a organización criminal.

Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos contra el patrimonio de similares características a los investigados por la Benemérita, según ha informado el propio Instituto armado por nota de prensa.

La Guardia Civil comenzó a investigar una serie de hechos delictivos, cometidos durante los últimos meses en establecimientos públicos de Caudete, además de un robo con violencia en una vivienda habitada, que dieron lugar a la apertura de una operación policial, con el objetivo de su esclarecimiento, la recuperación de los efectos sustraídos, así como a la identificación y detención de sus autores.

Desde el inicio de las investigaciones, la Guardia Civil detectó que, en la mayoría de los hechos delictivos, los autores seguían un mismo patrón de actuación, destacando la selección de objetivos vulnerables en horario nocturno, además de utilizar prendas de vestir específicas para dificultar su identificación.

En los robos, los autores forzaban las puertas de acceso a los establecimientos públicos dirigiéndose directamente a las máquinas recreativas o expendedoras de bebidas para también forzarlas y sustraer el dinero de la recaudación.

En la vivienda, tras forzar la puerta de entrada, amenazaron a una señora mayor que en ese momento dormía, sustrayéndolediversas joyas.

En varios de los robos con fuerza investigados, los agentes encargados de las investigaciones obtuvieron indicios y pruebas suficientes para determinar la identidad de los autores, que más tarde se extrapoló a otra serie de robos, destacando así el esclarecimiento del robo violencia cometido en la vivienda mencionada con anterioridad.

12 HECHOS DELICTIVOS ESCLARECIDOS

Tras la localización y detención de los tres autores de los ilícitos penales, la Guardia Civil ha podido esclarecer un total de doce hechos delictivos, entre ellos diez de robos con fuerza, otro robo con violencia en vivienda y otro de pertenencia a organización criminal.

Estos hechos delictivos, ahora esclarecidos por la Guardia Civil, suscitaron un malestar general, despertando cierta alarma social entre los vecinos de la localidad de Caudete.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Guardia Civil de Caudete, junto con los tres detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.

Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos han quedado en libertad, aunque se les han impuesto medidas cautelares, enfrentándosea posibles penas acumulativas que, sólo por la comisión del robo con violencia, podrían alcanzar los cinco años de cárcel.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, centrada ahora en determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, de similares características, cometidos en la localidad de Caudete.