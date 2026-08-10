Detenidas diez personas por los disturbios y las agresiones a agentes en el barrio de 'La Pradera' de Alcázar. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a diez personas, en el marco de una operación exprés que los agentes han desarrollado tras los graves disturbios y la severa alteración del orden público generados en el barrio de 'La Pradera' al agredir con extrema violencia a dos agentes cuando trataban de identificar y detener a un conocido y peligroso delincuente sobre el que pesaban numerosas órdenes de detención e ingreso en prisión.

Los agentes procedieron a la identificación de este individuo, sobre el que constaban varias requisitorias judiciales de detención e ingreso en prisión, ha informado la Policía Nacional.

El reclamado ofreció una resistencia activa y violenta y solicitó ayuda a otras personas que se encontraban en la zona, quienes conjuntamente y aprovechando la superioridad numérica, se abalanzaron contra los agentes con extrema violencia, agrediéndolos repetidamente y generando una severa alteración del orden público que impidió la detención del individuo y facilitó finalmente su huida.

Ante la gravedad de los hechos y los graves disturbios ocasionados, se estableció un importante despliegue de seguridad en el que unidades de Policía Nacional de toda la provincia, apoyadas por indicativos de Policía Local, establecieron un dispositivo de cierre próximo al lugar del altercado para asistir a los agentes lesionados y restablecer el orden público, que permitió detener a cuatro de los identificados el pasado 28 de julio.

Dispositivo que se desarrolló de manera continuada durante días a la vez que el Grupo Operativo Local de Policía Nacional de Alcázar de San Juan inició una rápida investigación que permitió identificar a los responsables de la agresión a los agentes y la detención de otras seis personas por su participación en las agresiones a los policías, todos ellos puestos a disposición policial.

Los agentes, debido a las graves lesiones sufridas en los altercados, permanecen actualmente de baja médica.