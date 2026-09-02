Detenidas dos personas en Huete tras localizar cocaína rosa y marihuana en su vehículo

Droga incautada a dos personas en Huete. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 28 y 42 años respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras localizar diversas sustancias estupefacientes ocultas en un vehículo que circulaba por la autovía A-3, en el término municipal de Huete (Cuenca).

Los hechos tenían lugar cuando efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón, realizaban labores de vigilancia en la A-3, sentido Valencia. Los agentes procedían a interceptar el vehículo en un área de servicio después de detectar una actitud evasiva por parte de los ocupantes.

Durante el registro del vehículo y de las pertenencias de los ocupantes, localizaban aproximadamente 5 gramos de una sustancia de color rosa conocida como tusi o cocaína rosa y 103 gramos de marihuana, unido a 16 bolsas de plástico tipo zip y una báscula de precisión, material supuestamente destinado al pesaje y preparación de las sustancias a distribuir.

Los detenidos junto con los efectos intervenidos y las correspondientes diligencias, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).

La actuación se enmarca dentro de las labores que desarrolla la Guardia Civil para prevenir y perseguir el tráfico y la distribución de sustancias estupefacientes, dentro del Plan de Respuesta Policial a la Venta de Drogas.