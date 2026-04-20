Detenidas dos personas por vender metales de escaso valor como supuestas onzas de oro

Onzas de oro falsas intervenidas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda, en el marco de la operación 'Golden Stone', han detenido a dos personas vecinas de Zaragoza, de 29 y 32 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa por la venta de supuestas onzas de oro a través de una conocida plataforma de compraventa online que resultaron ser metales de escaso valor.

Como consecuencia de estos hechos, se han esclarecido cuatro estafas con un perjuicio económico total para las víctimas de aproximadamente 2.670 euros, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la localidad albacetense de La Gineta, manifestando haber adquirido una pieza de oro a través de una conocida plataforma online de compra y venta de productos que, tras su comprobación, resultó ser un metal de escaso valor.

El modus operandi utilizado por los autores era poner a la venta supuestas piezas de oro certificadas en Internet, acompañadas de un estuche y un supuesto certificado de autenticidad, por una cantidad de 400 euros cada lote. Los artículos eran remitidos a los compradores mediante envíos con pago contra reembolso, comprobando las víctimas tras el pago y, una vez abierto el paquete, que en vez de contener una supuesta onza de oro grabada y un también supuesto certificado de autenticidad, tenían en su poder un blíster de plástico y un metal que, tras verificar su autenticidad, no tenía ningún valor.

El avance de las investigaciones permitió a los agentes de la Guardia Civil seguir el rastro de los envíos y establecer un nexo de unión con dos vecinos de Zaragoza responsables de los hechos, consiguiendo interceptar doce envíos que contenían supuestas onzas de oro, evitando que los destinatarios fueran a recogerlos y resultaran estafados.

Las investigaciones han permitido bloquear dos cuentas bancarias que los autores empleaban para recopilar el dinero de los envíos.

A raíz de estas detenciones, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de cuatro estafas, que causaron un perjuicio económico de 2.670 euros a cuatro personas residentes en la localidad albaceteña de La Gineta, en la guipuzcoana de Lasarte, en la granadina de Motril y una cuarta en Lleida.

La operación policial ha sido coordinada y dirigida por el Equipo de Investigación de la Benemérita rodense, contando con la colaboración del Equipo Edite de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, del Puesto de la Guardia Civil de Motril y de la Comisaría de la Ertzaintza de Lasarte (Gipuzkoa).

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de Albacete.