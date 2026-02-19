Detenido por 29 delitos de daños en vehículos y buzones de correos de Carrión de Calatrava

La Guardia Civil detiene al autor de varios delitos de daños en Carrión de Calatrava. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la investigación 'Broken mirrors', ha investigado una serie de actos vandálicos ocurridos en diferentes calles de la localidad de Carrión de Calatrava, procediendo a la detención del presunto autor de los hechos ocurridos tratándose de un enorme conjunto de daños, producidos en vehículos estacionados en la vía pública y buzones de correspondencia.

Según informa el instituto armado en nota de prensa, durante la madrugada de la pasada Nochebuena, concretamente la noche del 24 al 25 de diciembre de 2025, tuvieron lugar una serie de actos vandálicos en la localidad de Carrión de Calatrava, cometidos principalmente en vehículos estacionados en diferentes calles de la localidad y buzones de correos de una urbanización privada.

Los daños ocasionados en los vehículos fueron principalmente en los retrovisores, así como también en lunas, chapa y pintura, los cuales son realizados mediante el empleo de la fuerza contra los mismos, ocasionando dichos hechos una gran alarma social entre los vecinos de la localidad al ser numerosos los perjudicados por estos daños.

Una vez se tuvo conocimiento de lo sucedido, agentes del equipo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Ciudad Real realizaron las oportunas indagaciones y práctica de gestiones para el esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio ocurridos.

Tras realizar numerosas inspecciones oculares, recogida de denuncias a perjudicados, visionado de cámaras de videovigilancia, toma de manifestación de testigos y diferentes trabajos operativos, se consiguió identificar al supuesto autor de los hechos.

El supuesto autor perpetró la serie de daños, forzando tanto los retrovisores de los vehículos estacionados en la vía pública y los buzones de una urbanización mediante el empleo de la fuerza.

Llevados a cabo a altas horas de la madrugada, dificultando así a ser descubierto debido al escaso tránsito de personas en la vía pública.

La Guardia Civil, en colaboración y coordinación con los agentes de la Policía Local de Carrión de Calatrava, una vez tuvo pruebas más que suficientes, procedió a la detención y posterior puesta en libertad tras comunicación a la autoridad judicial del supuesto autor de los hechos.

Esta investigación ha permitido esclarecer un total de veintinueve hechos delictivos ocurridos la misma noche, ascendiendo la cuantía de los daños ocasionados a 10.000 euros.

Las diligencias fueron entregadas en los Tribunales de Instancia de Ciudad Real, Plaza nº 3.