Detenido en Caudete un varón con antecedentes por delitos violentos por amenazar a una vecina con un arma

La Guardia Civil de Albacete detiene a un vecino de Caudete por un delito de amenazas. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 30 Abr. (EUROPA PRESs) -

Componentes del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete han detenido a un vecino de esa misma localidad, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de amenazas, tras supuestamente apuntar y amenazar a una persona con un arma de fuego que resultó ser simulada.

Según informa el instituto armado, el detenido contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, así como también por delitos violentos contra las personas.

Los agentes de Caudete tuvieron conocimiento de la sustracción de un ciclomotor en una localidad alicantina, hecho que fue denunciado en la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y cuya autoría supuestamente apuntaba a un vecino de la dicha localidad.

Realizadas las pertinentes investigaciones acerca de esta sustracción, se tuvo conocimiento de una posible discusión entre el supuesto autor de los hechos y una amiga del propietario del ciclomotor, momento en el que este sacó un arma de fuego del interior de su chaqueta, concretamente un revólver, profiriéndole amenazas mientras le apuntaba con el arma.

Teniendo conocimiento de tales hechos, agentes de la Benemérita de Caudete realizaron las gestiones pertinentes para localizar el arma y comprobar si se trataba de un arma real o simulada y además, localizar y detener al joven que había realizado las amenazas.

Las gestiones realizadas consiguieron primeramente recuperar el arma, comprobando que la misma no era un revólver real, tratándose de una réplica simulada, idéntica a uno real, y finalmente detener al autor de las amenazas.

De esa manera, los agentes evitaron una posible destrucción de arma por parte del detenido, con el fin de eliminar cualquier prueba del delito cometido; y a su vez, evitando con ello que pudiera volver a realizarse cualquier tipo de hecho delictivo con ella.

Las diligencias policiales, instruidas por el equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Almansa, en funciones de guardia.