Detenido en Cuenca un conductor tras una huida por el hallazgo de cocaína y tusi en su coche - POLICÍA LOCAL

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido detenido en la madrugada del sábado al domingo por un posible delito contra la salud pública por resistencia y desobediencia, según informa la Policía Local de Cuenca.

De acuerdo con los hechos descritos por el cuerpo en su canal de Instagram, una patrulla, que se encontraba colaborando con los bomberos en una intervención en la calle de Las Torres observó cómo se aproximaba un vehículo a gran velocidad, por lo que se le dio el alto.

En la inspección del turismo se descubrieron unos cinco gramos de lo que parecía ser cocaína y otros cinco, aproximadamente, de tusi, la cocaína rosa.

El conductor, al percatarse de que los agentes habían encontrado la droga, emprendió la huida a pie y fue detenido horas más tarde, según confirma la Policía Local.